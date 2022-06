Michelle Hunziker e Angiolini, discreti ma complici: la decisione che coinvolge entrambi

Tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è amore. I due, paparazzati a Parigi per una fuga romantica, hanno deciso di continuare a conoscersi ma con discrezione, cercando di tenersi lontani dai riflettori. La loro relazione desta comunque grande interesse, talmente tanto che non sono ancora riusciti a sfuggire ai fotografi che li hanno immortalati insieme in un ristorante romantico alle porte di Milano.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, prime presentazioni

Da quando hanno iniziato a frequentarsi, subito dopo l’annuncio della separazione da Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non hanno rilasciato dichiarazioni, benché siano stati visti più volte insieme. A parlare sono stati gli amici di lei, che hanno cercato di allontanare ogni voce e definendola addirittura single.

Le foto comparse su Diva e Donna, comunque, non lasciano spazio alle interpretazioni. Le immagini mostrano una coppia affiatata, complice e pronta alle prime presentazioni importanti. Michelle Hunziker ha voluto presentare Giovanni Angiolini a Roberto Cenci, regista di numerosissimi dei suoi programmi di successo e suo grande amico. Una scelta importante, che dimostra quanto la conduttrice svizzera tenga alla sua vita privata e alla persona che ha deciso di frequentare.

Giovanni Angiolini, il nuovo amore di Michelle Hunziker

La notizia è arrivata a sorpresa: Michelle Hunziker, reduce dalla difficile separazione da Tomaso Trussardi, ha un nuovo compagno. Lui è un volto noto della tv (ha infatti partecipato al Grande Fratello) ma è anche uno stimato medico che opera nella sua terra d’origine: la Sardegna. L’indiscrezione è arrivata, in prima battuta, da Chi. Le prime foto sono circolate rapidamente e provengono da Alghero, con una serie di baci appassionati che non hanno lasciato dubbi.

Dopo un periodo di comprensibile silenzio, oltre che di assoluta riservatezza da parte di entrambi, sono apparsi in nuove foto ma a Parigi. Una fuga romantica in piena regola, quindi, che ha riacceso la curiosità intorno a loro e su quanto di bello stanno vivendo. Un viaggio che però non li ha distolti dal loro proposito: tenere per sé ogni particolare della loro storia d’amore.

Michelle Hunziker rapita dal lavoro

Mamma di tre figlie e in piena carriera, Michelle Hunziker trova spazio per la sua vita privata pur rimanendo ben compresa nel suo ruolo. La conduttrice svizzera ha ripreso a condurre Striscia La Notizia al fianco di Gerry Scotti, dopo una stagione particolarmente intensa e uno show tutto suo, e non sono esclusi nuovi progetti all’orizzonte.

La separazione da Tomaso Trussardi, avvenuta dopo 10 anni d’amore, non è stata comunque indolore. Lei stessa ha avuto modo di dichiarare di aver sofferto, e non poco, per l’addio a suo marito. Chiudere le porte di una relazione così, che si è fondata su un grande sentimento e dalla quale sono nate due figlie, è stato tutt’altro che semplice, proprio come ha dichiarato a Verissimo: “Una separazione è sempre un lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio. Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare. Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre”. La ex coppia mantiene rapporti civili per il bene delle loro figlie, Sole e Celeste, che crescono insieme.