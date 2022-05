“Michelle è single”. Le parole degli amici sul flirt con Giovanni Angiolini

Michelle Hunziker alla prima di LOL 3: abito con spacco laterale e sorriso da diva

Ormai è trascorso un po’ di tempo da quando Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono stati visti per la prima volta insieme. Dalle foto in Sardegna fino ai baci appassionati a Parigi, c’è qualcosa che non convince: gli amici più vicini, infatti, hanno detto che la conduttrice è single. Le foto hanno immortalato baci e tenerezze, ma non c’è alcuna conferma che abbiano una relazione: nessuno dei due ha ufficializzato il rapporto, né hanno parlato d’amore. La storia è già finita, o c’è il forte desiderio di mantenerla privata, come è giusto che sia?

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini stanno insieme? Parlano gli amici

Da quando la Hunziker si è separata da Tomaso Trussardi, si sono rincorse diverse notizie. Come dimenticare il presunto ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti, con cui la Hunziker condivide un legame che va al di là dell’amore? Del resto, è il suo ex marito, il padre di sua figlia Aurora, oltre che un grandissimo amico su cui fare affidamento. Poi, è arrivato il “flirt” tra Michelle e Giovanni, che tuttavia a distanza di mesi non trova alcuna conferma.

Se da una parte le foto condivise dai paparazzi sono piuttosto eloquenti, dall’altra ci sono numerosi dubbi. Eppure, si tende a dimenticare un aspetto: non è facile ufficializzare una relazione, quando si è costantemente sotto le luci dei riflettori. Soprattutto, non è immediato viversi, e nei primi mesi di una relazione è fondamentale avere la propria privacy, l’intimità, per capire se funziona o meno.

A fare chiarezza sulla situazione sentimentale di Michelle Hunziker è stato Oggi: la rubrica dedicata alla cronaca rosa, a cura di Alberto Dandolo, ha fatto delle anticipazioni sul futuro di Michelle in TV, oltre che sul flirt. “Alle persone più vicine si dichiara single, nonostante i frequenti avvistamenti con il medico Giovanni Angiolini”. Insomma, gli amici non confermano, anzi: sembrano proprio smentire una frequentazione più ufficiale. Viene da chiedersi tuttavia se non abbiano scelto in qualche modo di “proteggere” la decisione di Michelle e Giovanni. In tal caso non si sarebbero mai permessi di svelare di più, rispettando il desiderio di riservatezza.

Il ritorno in TV di Michelle Impossible

E se l’amore è un mistero, il successo della Hunziker non lo è affatto. Nel corso della stagione televisiva del 2021, abbiamo avuto modo di assistere al suo primissimo One Woman Show – Michelle Impossible – che ha raggiunto dei record davvero incredibili, non solo per lo share, ma anche per la critica. La Hunziker ha retto benissimo il palco, mostrando tutte le sue qualità professionali e chiamando i suoi grandi “amici”: da Maria De Filippi a Silvia Toffanin, e lo show ha convinto proprio tutti, anche Mediaset. Eppure, inutile dirlo, il momento più emozionante è stato quello con Eros Ramazzotti, a cui Michelle ha fatto una dedica di recente.

Per quanto riguarda Angiolini, l’amore, si sa, è una questione personale, e per certi versi delicata: c’è tempo per ufficializzare, per condividere, per mostrarsi in pubblico. Non è obbligatorio né necessario fare un annuncio. Certo, la curiosità c’è. Ma deve rimanere tale. Quando – e se – saranno pronti, ne sapremo di più.