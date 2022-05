Michelle Hunziker, la dedica inaspettata a Eros Ramazzotti su Instagram

Michelle Hunziker alla prima di LOL 3: abito con spacco laterale e sorriso da diva

Se c’è una coppia amatissima del mondo dello spettacolo italiano, quella è – e sempre sarà – formata da Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, anche se non stanno più insieme da tempo. Oggi, la conduttrice e l’artista sono amici: un legame che va ben oltre l’amore, l’affetto, e che è sopravvissuto a tutto, anche e soprattutto per la figlia, Aurora. Per questo motivo, ogni volta che Michelle o Eros parlano l’uno dell’altro, subito torniamo a sognare. E stavolta c’entra una bella dedica su Instagram da parte della Hunziker a Ramazzotti.

Michelle Hunziker ha superato l’esame di Karate Kyokushinkai

Negli ultimi anni, possiamo di certo dire che Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno trovato una loro “quadra”, un modo per riavvicinarsi e per convivere insieme, con quell’amore che non si è mai spento del tutto e che si è trasformato in un affetto incredibile. Il riavvicinamento, in effetti, è stato molto più chiaro a tutti dopo la separazione della conduttrice da Tomaso Trussardi. Al momento, sembra che stia frequentando il medico Giovanni Angiolini.

Certo, è indubbio che Eros sia una presenza nella vita di Michelle: lo è stato, lo è ancora e lo sarà probabilmente per sempre. Per questo motivo, non stupisce – almeno non del tutto – la dedica della Hunziker al cantante. Sappiamo che per lei è importante mantenersi attiva ed è anche una grande appassionata di Karate Kyokushinkai, una disciplina che ha intrapreso da un po’ di mesi. Durante il weekend, si è recata a Bologna per sostenere l’esame, dove è riuscita anche a ottenere due cinture e mezzo in più rispetto a quanto preventivato.

La dedica di Michelle a Eros su Instagram: il suo ringraziamento va a lui

“Rimettersi in gioco, senza indugiare… andando incontro a fatica, studio, dolore e dedizione… per poi vivere emozioni di questa portata… ne vale davvero la pena. Oggi ho ottenuto due cinture e mezzo in più rispetto a quella per la quale ero andata a fare l’esame e mi sono seriamente emozionata quando il mitico @shihanwakiuchi mi ha stretto la mia fatica di sei ore consecutive di stage ed esame intorno alla vita”. Così ha iniziato il suo lungo post su Instagram.

“Ringrazio Eros Ramazzotti per avermi fatto conoscere la mia Senpai Simona e Senpai Luigi che mi hanno fatto letteralmente innamorare di questa disciplina. Un cammino appena iniziato che mi darà molte soddisfazioni e legnate come le ho prese oggi. Vorrei infine ringraziare di cuore la federazione italiana A.I.K.K. Per avermi accolto così calorosamente nella loro famiglia”. Questo ringraziamento è davvero speciale, e in parte è quasi inaspettato. Perché vuol dire che i due sono davvero più vicini di quanto si pensasse, tanto da consigliarsi e sostenersi a vicenda.

Fino a poco tempo fa, nessuno di noi si sarebbe mai immaginato di poter rivedere Eros e Michelle insieme. Certo, non sono una coppia, ma non è questo il punto: è la dimostrazione che gli amori, anche se non sono per sempre, possono trasformarsi in rapporti indispensabili. Del resto, durante la conduzione di Michelle Impossibile, li abbiamo rivisti insieme sul palco: più bella cosa non c’è.