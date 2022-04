Michelle Hunziker, con Tomaso Trussardi è gelo: perché sono sempre più lontani

Michelle Hunziker alla prima di LOL 3: abito con spacco laterale e sorriso da diva

Si sono amati moltissimo e hanno formato una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno dato l’annuncio della loro separazione a gennaio 2022 e ora, a poche settimane da questa decisione, sono apparsi più lontani che mai. Nonostante i tentativi di riunire la famiglia e di trasmettere armonia alle bambine, i due ex coniugi hanno preso strade completamente diverse, lasciando indietro persino le ricorrenze più importanti.

Hunziker-Trussardi, perché appaiono sempre più distanti

L’occasione di riunirsi ancora sembrava propizia, soprattutto perché hanno già ampiamente dato dimostrazione di essere rimasti in buoni rapporti. Eppure, il compleanno di Tomaso Trussardi è terminato nel silenzio più totale da parte di lei, almeno stando a quello che è apparso su Instagram. Il rampollo della Maison d’Alta Moda ha infatti compiuto 39 anni il 6 aprile, avvenimento che ha festeggiato con un post social che lei ha proprio ignorato.

Un comportamento che di certo non è passato inosservato, il suo, soprattutto se unito a quello della sua figlia maggiore – Aurora Ramazzotti – che si è astenuta da qualsiasi tipo di commento. A ricordarsi del compleanno di Tomaso è stato invece Goffredo Cerza, fidanzato della Ramazzotti, con il quale Trussardi ha sempre avuto un ottimo rapporto. Certo, quello che succede in pubblico (e in particolare sui social) non è che una vetrina ben allestita di una realtà che talvolta è distorta. Ciò significa che Michelle Hunziker e Trussardi potrebbero essersi sentiti in privato, benché l’immagine trasmessa in pubblico sia stata quella di due persone che non hanno interrotto i contatti.

La reazione di Tomaso Trussardi è avvenuta direttamente sulle sue stories di Instagram, nelle quali ha ringraziato tutti per gli auguri, comprendendo anche coloro che invece se ne sarebbero dimenticati. In più, per non farsi mancare davvero niente, ha inserito un selfie con Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti (nonché ex marito di Michelle Hunziker).

La separazione e la volontà di esserci per la famiglia

Su di loro, si è detto tutto e il contrario di tutto. La volontà da loro espressa nella nota Ansa con la quale hanno annunciato di essersi separati è stata rispettata, almeno in parte, consentendo loro di proteggere la famiglia e di continuare a crescere le loro bambine serenamente. Si sono lasciati ma si sono ritrovati in diverse occasioni, com’è accaduto per il compleanno della piccola Celeste, ma anche per un evento automobilistico al quale ha partecipato anche la Hunziker con le sue figlie Sole, Celeste e anche Aurora.

Il chiacchiericcio sui motivi che hanno condotto alla loro divisione si è interrotto praticamente subito e per volere di entrambi, intervenuti a smentire ogni tipo di voce – anche insistente – su quanto accaduto in seguito alla separazione. Sul fronte Hunziker, invece, si continua a parlare di un nuovo amore, successivo alla rottura del matrimonio, che ha già un nome e un volto. È inoltre noto al grande pubblico e soprattutto a quello affezionato ai reality: ha infatti partecipato a una delle edizioni del GF, nella versione dedicata alle persone comuni.

Si tratta del medico ortopedico Giovanni Angiolini, comparso insieme a lei in alcune foto rilasciate in esclusiva dal settimanale Chi. In assenza di conferme – ma anche di smentite – le indiscrezioni si sono sgonfiate e per Michelle Hunziker non è rimasto che il grande impegno con il lavoro: la conduttrice svizzera è infatti tornata con successo dietro al bancone di Striscia La Notizia insieme al suo grande amico Gerry Scotti.