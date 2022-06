Michelle Hunziker: “Vivo senza dovermi giustificare”. E mette a tacere tutte le voci

Fonte: IPA Michelle Hunziker, i pantaloni bianchi a vita alta sono da copiare

“Come stai interiormente, Michelle?”. Nell’epoca social, diamo per scontate tante cose. Forse troppe. Così, Michelle Hunziker ha voluto rispondere ai suoi fan in un “Q&A”, una sorta di domanda e risposta su Instagram, in cui ha fatto luce su alcuni aspetti della sua vita. Come sta oggi, ma non solo: in qualche modo, ha voluto mettere a tacere alcune voci sul motivo per cui non ha ancora ufficializzato la sua storia con Giovanni Angiolini.

Michelle Hunziker fa chiarezza e mette a tacere tutte le voci

“Dico la verità, stamattina mi sono svegliata con un po’ di nostalgia”. Le figlie, Sole e Celeste, sono in un campus estivo, e dunque la Hunziker ha ammesso di provare un po’ di mancanza in un primo momento. Tuttavia, una delle domande ha posto luce su un aspetto molto importante, sulla condivisione della sua vita privata. Nella domanda c’è anche scritto che in questo modo risulterebbe più vera.

“Sono solita a condividere tutto ciò che ho elaborato, vissuto e metabolizzato, affinché possa aiutare gli altri a non commettere gli stessi errori miei, oppure trasmettere qualcosa di positivo”. Ma c’è di più, perché la Hunziker ha voluto replicare anche a un altro commento, sul fatto che ultimamente sia diventata più sfuggente.

“Ci sono momenti in cui una persona desidera vivere dei momenti esclusivi senza doverli condividere. Non sono sfuggente, come dicevo prima parte della crescita di una donna, dell’emancipazione, è anche prendersi la libertà di vivere cose senza doversi giustificare“. Una risposta che mette a tacere tutte le voci, e che soprattutto fa comprendere il desiderio profondo della Hunziker di tenere parte della sua vita per sé. Come è giusto che sia.

Anche se è famosa, non significa che possiamo arrogarci il diritto di sapere tutto su di lei. Dal momento in cui negli ultimi mesi non si è parlato d’altro che della sua separazione da Tomaso Trussardi, della nuova storia d’amore con Giovanni Angiolini e del legame affettuoso con Eros Ramazzotti, la Hunziker non è tenuta a condividere foto, video o pensieri sulla sua esistenza e su ciò che accade nella sua vita.

Michelle Hunziker, la felicità per il video Ama con Eros e Aurora Ramazzotti

Oltre alle domande più spinose, c’è stato anche un momento di leggerezza e di felicità, soprattutto. Ad ammetterlo è la stessa Michelle, dopo che le hanno chiesto cosa avesse provato a girare il video Ama insieme all’ex marito, Eros Ramazzotti, e alla figlia Aurora: “Ero felicissima di vedere Auri così contenta di avere i genitori insieme che fanno qualcosa di bello e che lanciano un messaggio di amore universale, libero, che possa aiutare tutti quanti”.

Un messaggio profondo, che non è passato inosservato e che spiega tutta la bellezza che può esserci anche dopo essersi lasciati ed essere andati avanti, ognuno con la propria vita. Ed è bello vederla felice, e addirittura consapevole di avere una scelta. Non è così scontato, se ci pensiamo: tanti vip si sentono “costretti” a condividere parte della propria vita, come se fosse un obbligo. Ma non lo è, e Michelle Hunziker lo ha ben spiegato.