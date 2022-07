“Non era prevista”. Maria Luisa Trussardi sulla rottura tra Tomaso e Michelle

Fonte: IPA Michelle Hunziker, i pantaloni bianchi a vita alta sono da copiare

Maria Luisa Trussardi, nata Gavazzeni, classe 1945, ha parlato per la prima volta della separazione tra il figlio Tomaso e Michelle Hunziker. Una donna d’altri tempi, una giovanissima promessa della scherma, tanti sogni in tasca, e un grande dolore, che mai si è “addormentato”: la perdita del marito Nicola Trussardi, oltre che del figlio Francesco, che ha ricordato in una lunga intervista.

Maria Luisa Trussardi parla della separazione tra Tomaso e Michelle

La fine dell’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha in parte sorpreso tutti. C’erano voci, indiscrezioni, ma nessuna conferma. Poi, quel comunicato Ansa congiunto, in cui hanno parlato apertamente della separazione, chiedendo rispetto e privacy per le figlie, Sole e Celeste. A riguardo, Maria Luisa Trussardi ha “rotto il silenzio”, come si dice in questi casi, dopo mesi dall’annuncio.

“Mi è spiaciuto, non l’avevo prevista, ma non potevo escludere che accadesse. L’incontro con Michelle è stato tenero: si capiva che non aveva avuto tante cose positive dalla vita”. Di lei, la mamma di Tomaso ha ricordato la semplicità e il desiderio del figlio di convolare a nozze. “Ho un ricordo di semplicità: prendeva il caffè e sistemava la tazzina sul lavandino. Dopo sei mesi che la conosceva Tomaso mi disse: mamma, la sposo, è una brava persona“.

Dopo la separazione, Michelle e Maria Luisa si sono sentite, in modo normale. “Li ha presentati Feltri, gli ho chiesto cosa pensasse dell’addio, mi ha risposto: che vuoi farci, dopo 10 anni ormai si separano tutti“. Nonostante tutto, Tomaso e Michelle non si sono lasciati in cattivi rapporti, anzi. Più volte abbiamo avuto modo di rivederli insieme, in concomitanza con gli avvenimenti dedicati alle figlie. Segno che, anche se l’amore finisce, non significa che bisogna farsi la guerra, ma rimanere uniti per la famiglia.

Su Tomaso, mamma Maria Luisa si è espressa in modo tenero: “È sempre stato speciale. A pochi mesi già si affacciava dalla culla poggiando il gomito e guardandosi intorno. Quando si è messo a studiare Filosofia mi faceva una capa tanta sui massimi sistemi. Ha un talento per i motori: una volta ha corretto persino Pininfarina. E cammina come suo padre“.

Il ricordo di Nicola Trussardi e del figlio Francesco

Durante l’intervista al Corriere della Sera, Maria Luisa Trussardi ha voluto ricordare Nicola, il momento in cui è scomparso, l’arrivo della notizia. “Fu Tomaso a rispondere al telefono: mamma, il papà ha avuto un incidente”. Al Fatebenefratelli ricordo che gli sussurravo cose all’orecchio, ma non sentiva più. Gaia era a Londra, Beatrice a New York, Francesco in Giappone: tornarono alla spicciolata”.

Il lutto l’ha cambiata – anche e soprattutto dopo la scomparsa del figlio Francesco – ma Maria Luisa ha detto che “era vietato cadere in depressione”. La perdita di suo figlio, un fatto inspiegabile, gli altri che chiedevano il suo aiuto, i pensieri suicidi, messi a tacere con la terapia. Le parole ci rimandano il ritratto di una donna forte, che non si è piegata agli avvenimenti della sua vita, agli ostacoli. Soprattutto, alle assenze. Lentamente, dopo che è andata in cura, è riuscita a guarire, ma il dolore non può dimenticarlo.