Fonte: IPA Vittoria e Daniel di Svezia

I diversi esponenti dei regni europei hanno festeggiato il periodo natalizio con iniziative benefiche, concerti e pranzi magnifici. Ma questo periodo di festa rappresenta anche un momento importante per prendersi una pausa dai tantissimi impegni ufficiali e passare del tempo lontano da Palazzo con la propria famiglia. Lo sanno bene i Principi ereditari di Svezia, Vittoria e Daniel, che stanno trascorrendo i primi giorni del nuovo anno sulla neve con i loro due figli Estelle e Oscar.

Il primo post social, condiviso dalla casa reale del paese scandinavo su Instagram nel 2025, riguarda proprio la famiglia dei Principi, e si tratta di uno scatto di famiglia degli eredi al trono in vacanza sulla neve con i figli.

Vittoria e Daniel di Svezia, la vacanza sulla neve

Vittoria e Daniel di Svezia hanno dimostrato, in diverse occasioni, di essere dei reali moderni e, a volte, rompono la riservatezza di Palazzo e mostrano l’intimità della loro splendida famiglia con degli scatti social. Così è già stato fatto qualche mese fa, quando sull’account Instagram ufficiale della Monarchia svedese, è stata condivisa una galleria di foto dell’estate piena d’amore e d’affetto della coppia reale. In quelle foto protagonisti erano i due figli dei futuri monarchi, il divertimento e la natura.

Vittoria e Daniel di Svezia, infatti, amano molto passare il loro tempo libero all’aria aperta e hanno confermato questa scelta anche nel periodo natalizio, scegliendo di trascorrere dei giorni sulla neve. Nel ritratto ufficiale, infatti, si vede l’erede al trono con il marito e i due piccoli di casa in tuta da sci, intenti a divertirsi con questa attività sportiva.

I quattro sorridono all’obiettivo in tuta da neve blu scuro, casco di protezione, guanti e occhiali, con in mano le racchette adatte per questo sport e ai piedi gli sci. Sullo sfondo della foto di famiglia dei Principi di Svezia una meravigliosa foresta innevata e a commento del ritratto una didascalia molto semplice che augura ai sudditi di proseguire nella felicità in questi ultimi giorni di festa.

Famiglia ereditaria di Svezia, gli impegni natalizi

Certamente gli outfit scelti per il recente scatto di famiglia della Famiglia ereditaria di Svezia sono molto diversi da quelli da loro indossati per i diversi impegni pubblici ufficiali che li hanno visti protagonisti durante il periodo natalizio.

Due settimane fa i quattro esponenti della casa reale scandinava si sono recati a Skansen dove hanno partecipato alla tradizionale attività natalizia di creazione delle candele per l’avvento.

In seguito Vittoria, Daniel, Oscar ed Estelle di Svezia hanno voluto dare il loro saluto e il loro ringraziamento a coloro che prestano servizio militare per la Corona scandinava visitato l’ala dell’Alta Guardia a Kungl per augurare “un sereno Natale agli ufficiali e ai soldati” del Castello di Stoccolma.

La notte di Natale, infine, Vittoria di Svezia ha letto in diretta televisiva un passo del Vangelo per tutti i suoi sudditi. Si trattava dell’episodio della nascita di Gesù e, per l’occasione importante, la Principessa ha indossato una camicetta rossa in seta con fiocco sul colletto.