acasadi Sofia di Svezia, la baita privata della Principessa, immersa nella neve

Fonte: IPA Sofia di Svezia

La famiglia reale svedese ama decisamente la montagna tanto da avere una meravigliosa baita privata immersa nella neve di Älvdalen: qui il Principe Carl Philip e la Principessa Sofia possono godersi la natura incontaminata della loro terra natale, insieme alla loro famiglia e alla nuova arrivata, la piccola Ines.

La baita da sogno di Sofia di Svezia

Anche se sono stati spesso avvistati nella località svizzera di Verbier, una delle tappe preferite delle famiglie reali per le vacanze invernali, grazie ai suoi 400 chilometri di piste e alle discese con viste spettacolari sul Mont Fort e sul Cervino, il Principe Carl Philip e Sofia di Svezia hanno anche una splendida baita privata immersa nella natura incontaminata della Svezia, nel comune di Älvdalen. Si tratta di una costruzione tipica di questi luoghi e che sembra davvero uscita dalle fiabe, immersa in un paesaggio innevato da sogno e dalla struttura che ricorda le baite tradizionali in legno d’abete rosso. Situata in una regione montuosa, questa residenza offre alla principessa e alla sua famiglia un’oasi di pace e tranquillità durante i mesi invernali.

Älvdalen infatti è un comune svedese di soli 7235 abitanti situato nella contea di Dalarna ed è una delle cittadine meno popolate della Svezia centrale, dal momento che si estende su un territorio per la maggior parte montagnoso, tuttavia è abbastanza vicina ai borghi di Idre e di Särna e sorge in prossimità del parco nazionale Fulufjället che, al suo interno, presenta la cascata più alta della Svezia ovvero il Njupeskär. Dunque è il luogo ideale per vivere a piene mani la montagna, fare delle splendide escursioni e passeggiate, ma sempre mantenendo una certa privacy, elemento essenziale per una famiglia reale.

Fonte: IPA

Circondata da abeti innevati, la baita è costruita interamente in legno e presenta un design tradizionale molto cozy che richiama lo stile tipico delle case di montagna svedesi. Le ampie finestre bianche permettono di ammirare il paesaggio mozzafiato, illuminato dalla luce soffusa dell’alba o dalle danze luminose dell’aurora boreale, mentre nella parte esterna si può intravedere un bel porticato con un piccolo tavolo in legno chiaro con sopra delle romantiche lanterne e accanto una piccola sdraio a righe e delle sedie in legno azzurre.

Fonte: IPA

Il grande comignolo sul tetto spiovente fa subito capire che all’interno c’è un grande camino per riscaldarsi, mentre un simpatico nanetto campeggia su una delle zone esterne, forse a dare il benvenuto agli ospiti.

Fonte: IPA

Accanto alla struttura principale si intravedono altre strutture in legno più piccole, forse una depandance e un ripostiglio/legnaia per il camino.

Fonte: IPA

La residenza incarna dunque il perfetto equilibrio tra comodità e semplicità, in armonia con la bellezza della natura svedese: un luogo magico, dove la principessa e il suo consorte possono vivere momenti di serenità e connessione con la loro terra natale e dove la famiglia reale può raccogliersi lontano dai doveri istituzionali per una pausa relax immersi nella natura, coccolati dal calore dei propri figli.

La baita immersa nella neve dove coccolare la famiglia

La splendida baita privata, immersa nel cuore della Svezia, è anche il luogo ideale dove trascorre dolcissimi momenti in famiglia, specie da quando è nata la piccola Ines. La principessina, nata lo scorso 7 febbraio a Danderyd, ha arricchito la famiglia reale svedese portando finalmente un fiocco rosa: il Principe Carl Philip e Sofia di Svezia hanno infatti altri 3 figli, Alexander, Gabriel e Julian, il più piccolo.

Lì infatti la famiglia reale potrà trascorrere momenti di tranquillità e condivisione, facendo così vivere ai propri figli e alla piccola Ines tutta la bellezza e la magia della montagna innevata, a stretto contatto con la natura del loro Paese.

La principessa Ines occupa l’ottavo posto nella linea di successione al trono svedese e lo scorso 12 febbraio i suoi genitori avevano condiviso la prima immagine ufficiale della loro famiglia completa, presentando la neonata Ines insieme ai suoi tre fratelli maggiori. La foto, scattata dalla principessa Sofia, era stata pubblicata sul loro account Instagram ufficiale, accompagnata da un messaggio di gratitudine per l’affetto ricevuto in occasione della nascita della piccola.

Il battesimo della principessa Ines è invece previsto per la primavera di quest’anno, seguendo quella che è tradizione luterana svedese e la cerimonia si terrà probabilmente nella Cappella del Palazzo Reale di Stoccolma, alla presenza di familiari, amici e rappresentanti ufficiali. Durante il battesimo saranno anche annunciati i nomi dei padrini e delle madrine scelti per la principessa.