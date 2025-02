Dove trascorrono le vacanze invernali le famiglie reali

Dalle Alpi ai Caraibi: i Principi del Galles, in inverno, trascorrono alcuni giorni di vacanza al caldo mentre Re Carlo preferisce le montagne svizzere

Le famiglie reali d’Europa non rinunciano quasi mai alle vacanze invernali che trascorrono perlopiù in località di montagna, senza però disdegnare il mare e una pausa al sole. La scelta ricade spesso su località esclusive che offrono sia lusso che privacy. Queste destinazioni variano dalle isole tropicali ai resort alpini, permettendo ai reali di rilassarsi possibilmente lontano dai riflettori.

Mustique: il rifugio dei Principi del Galles

Recentemente, i Principi del Galles hanno scelto l’isola caraibica di Mustique per una pausa invernale insieme ai loro tre figli. Questa decisione ha suscitato particolare attenzione poiché la coppia ha preferito il calore e la tranquillità di questa esclusiva isola privata alla partecipazione alla cerimonia dei BAFTA 2025, gli Oscar britannici.

Mustique è rinomata per la sua riservatezza, rendendola una meta ambita da celebrità e membri di famiglie reali. La famiglia reale britannica ha una lunga storia di visite a Mustique; la prima è stata la Principessa Margaret nel 1960 quando Lord Glenconner per le sue nozze con Antony Armstrong-Jones le regalò un terreno sull’isola nel quale la Principessa fece costruire villa Les Jolies Eaux, il suo buen retiro. Nel 1977, in occasione del suo Giubileo d’Argento, anche Elisabetta II andò sull’isola caraibica.

Negli ultimi anni, William e Kate sono i royal visti più spesso a Mustique e la prima vacanza del Principe George è stata proprio sull’isola, nel 2014, quando aveva solo sei mesi.

La Costa Rica di Harry e Meghan

L’amore per il sole invernale sembra essere l’unico punto in comune al momento tra i Principi del Galles e i Duchi del Sussex. A dicembre 2023, infatti, il Principe Harry e Meghan Markle hanno fatto una vacanza tropicale in Costa Rica, soggiornando con i loro figli Archie e Lilibet.

La loro vacanza è stata principalmente a Playa Hermosa, una zona nota per le sue bellezze naturali, la vegetazione rigogliosa e l’abbondante fauna selvatica, con temperature che a dicembre si aggirano intorno ai 25-30 gradi. Anche per loro vacanza abbastanza top secret, sono trapelati pochi dettagli.

Klosters: la meta invernale di Carlo III

Per le vacanze invernali sulla neve, Carlo III ha una predilezione per Klosters, una località sciistica nelle Alpi svizzere. La prima visita del Re a Klosters risale al 1978, era accompagnato dall’allora fidanzata Lady Sarah Spencer, la sorella maggiore di Diana.

Ogni anno tra febbraio e marzo, non è mai mancata una visita a Klosters di Carlo, tranne che negli ultimi tre anni. Durante la sua vacanza, il Re alloggia nel lussuoso Chalet Eugenia, di proprietà della famiglia reale da decenni e con accesso diretto alle piste.

Negli anni Duemila anche William e Harry seguivano il padre in vacanza sulla neve.

La combinazione di piste di alta qualità e discrezione offerta dalla località ha reso Klosters una meta ideale per i reali che cercano di godersi lo sci lontano dalle pressioni pubbliche. Anche se in ogni vacanza non è mancato mai il servizio fotografico e la classica intervista sulla neve, spesso mal sopportati dai giovani William e Harry.

Anni dopo, è proprio sulle piste di Klosters che William ha confermato l’inizio del suo amore con Kate Middleton con tanto di foto rubate dei due giovani innamorati, pubblicate sui giornali.

Una tragedia indimenticabile

Klosters è un luogo che ha riservato bei momenti al Re ma anche un brutto ricordo.

Nel marzo 1988, durante una vacanza sciistica, l’allora Principe Carlo fu coinvolto in una valanga che travolse il suo gruppo. Il Principe e i suoi amici stavano sciando sul “Wang”, un pendio notoriamente difficile.

Due membri del gruppo, la signora Palmer-Tomkinson e lo scudiero reale, il maggiore Hugh Lindsay, furono trascinati per 240 metri lungo il pendio, finché non si fermarono, sepolti dalla neve.

Carlo aiutò a tirare fuori la signora Palmer-Tomkinson e continuò a parlarle in modo che rimanesse cosciente mentre aspettavano i soccorsi. Il maggiore Lindsay, colpito da un enorme pezzo di ghiaccio, perse la vita nell’incidente.

Questo evento ebbe un impatto profondo sul Principe e sulla famiglia reale britannica. Diana giurò alla vedova del maggiore Lindsay, Sarah, di non tornare mai più nella località, e mantenne la parola. Carlo promise di pagare l’istruzione del bambino che la signora Lindsay aspettava e così fece.

Verbier: la scelta dei reali svedesi, danesi e belgi

Rimanendo in Svizzera, Verbier è spesso considerata una destinazione da sogno per gli sciatori esperti grazie ai suoi 400 chilometri di piste e alle discese con viste spettacolari sul Mont Fort e sul Cervino e affascina da anni molte famiglie reali.

La famiglia reale svedese fa spesso tappa a Verbier. Il Principe Carlo Filippo e la Principessa Sofia sono stati avvistati più volte sulle piste della località sciistica svizzera.

Come anche gli attuali sovrani di Danimarca, Frederik e Mary, con i loro quattro figli. Nel 2017 I figli della coppia reale intrapresero anche un soggiorno scolastico di 12 settimane presso la Lemania-Verbier International School.

Anche i reali belgi prediligono le Alpi svizzere per le loro vacanze invernali e negli anni passati, il Re Filippo e la Regina Mathilde sono stati fotografati con i loro figli nelle piste di Verbier.

Lech: il rifugio invernale dei reali olandesi

La famiglia reale olandese preferisce una località sciistica austriaca, Lech. La Regina Maxima e il Re Willem-Alexander sono stati spesso fotografati mentre sciavano con le loro figlie e ogni anno anche per loro c’è l’immancabile servizio fotografico sulla neve.

La località si annovera tra le più lussuose d’Europa anche per la sua eleganza. Lech era anche uno dei luoghi preferiti dalla Principessa Diana che ha portato i suoi figli, il Principe William e il Principe Harry, in questa località durante la loro infanzia.

Il Principe Friso dei Paesi Bassi e la valanga fatale

Un tragico incidente sciistico coinvolse il Principe Friso dei Paesi Bassi. Nel febbraio 2012, il secondogenito della Regina Beatrice fu travolto da una valanga mentre sciava fuori pista a Lech, in Austria. Il Principe rimase sepolto sotto la neve per circa 25 minuti prima di essere soccorso.

Nonostante i tentativi di rianimazione, subì gravi danni cerebrali a causa della mancanza di ossigeno. Dopo oltre un anno in coma, il Principe Friso morì nell’agosto 2013. Al funerale in forma privata era presente Emma Bonino, amica personale del Principe e madrina di battesimo di sua figlia Emma Luana.

Zürs: la meta austriaca di Carolina di Monaco

L’Austria viene scelta anche dalla Principessa Carolina di Monaco che ogni anno soggiorna a Zürs, una piccola località sciistica. Carolina è stata avvistata più volte sulle piste di Zürs insieme ai figli, alle nuore e ai nipoti.

Dalle spiagge caraibiche di Mustique alle piste innevate di Klosters e Lech, le vacanze invernali delle famiglie reali riflettono una combinazione di lusso non ostentato e soprattutto privacy. Se da un lato luoghi come Mustique offrono un rifugio sicuro per William e Kate, dall’altro le montagne dell’Europa rimangono un richiamo irresistibile per molti reali sportivi e appassionati di sci.