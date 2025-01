Il look scelto da Vittoria di Svezia per celebrare il centesimo anniversario della fondazione dell'orchestra di Malmö. La giacca rock con frange scintillanti

Fonte: IPA Vittoria di Svezia

Vittoria di Svezia è una delle future Regine europee più al passo coi tempi che spesso si lascia andare a dei look un po’ osati e originali, ma che, in altre occasioni, seleziona per sé degli outfit semplici e rigorosi. La Principessa si racconta apertamente ai suoi sudditi, condividendo anche delle immagini inedite delle sue vacanze di famiglia.

Anche di recente Vittoria di Svezia ha mostrato tutta la sua eleganza e capacità di stupire coi suoi look, scegliendo d’indossare una sfavillante giacca con frange argento in occasione del centesimo anniversario della fondazione della Malmö Symphony Orchestra.

Vittoria di Svezia, la giacca brillante

Vittoria di Svezia, Principessa Ereditiera del paese scandinavo, ha scelto un look piuttosto insolito per il suo ultimo impegno pubblico. La futura Regina, infatti, ha indossato una giacca piuttosto rock per celebrare il centesimo anniversario dell’orchestra di Malmö: “La principessa ereditaria ha partecipato ieri al 100° anniversario della Malmö Symphony Orchestra. La serata solenne è stata piena di musiche di Ylva Fred, Rolf Martinsson e Mahler, con Håkan Hardenberger come solista”.

Il capospalla indossato da Vittoria di Svezia era di colore argento e completamente ricoperto da frange brillanti, distribuite in diverse file. Il particolare capo d’abbigliamento rendeva unico e scintillante tutto l’outfit e aveva la forma di una mantella con chiusura sul davanti, scollatura rotonda e maniche leggermente lunghe sulle mani.

Fonte: IPA

Sotto la sorprendente giacca, la Principessa ha indossato dei capi d’abbigliamento molto semplici: una blusa nera e un pantalone morbido nello stesso colore. Anche le décolleté col tacco, scelte dalla futura Regina, e le calze velate erano in tinta.

Negli accessori, invece, Vittoria di Svezia è tornata a brillare, scegliendo una borsa e un paio d’orecchini che colpivano l’attenzione di chi l’osservava.

Vittoria di Svezia, gli accessori

Vittoria di Svezia ha deciso di brillare, in occasione dell’anniversario della fondazione della Malmö Symphony Orchestra e ha deciso di farlo con un capo d’abbigliamento dall’allure rock. Ma anche la clutch scelta dalla Principessa era davvero singolare, visto che presentava dei decori in rilievo. Anche la mini bag della futura Regina era in argento e rigida.

Ma l’outfit scintillante di Vittoria di Svezia è stato completato anche da un paio d’orecchini che non passavano inosservati. Si trattava, infatti, di due gioielli pendenti, composti da una linea di piccoli diamanti brillanti, che arrivavano fino alle spalle della futura sovrana. Coordinata agli orecchini, anche la collana indossata dalla futura Regina, composta, a sua volta, da diverse pietre preziose luminose. Nelle mani della Principessa un prezioso anello in oro bianco e brillanti che presentava la forma di un nodo sul davanti.

Di recente Vittoria di Svezia ha mostrato un’altra sfumatura di sé, condividendo uno scatto della sua recente vacanza sulla neve con i figli. Nella foto la Principessa ereditiera e il marito Daniel appaiono in tenuta da sci con tanto di casco e occhiali sportivi. Anche nella scorsa estate, la Famiglia Reale Svedese si era mostrata, con un emozionante video, in dei momenti privati in occasione delle vacanze estive. Nel filmato i futuri Re di Svezia si divertono a contatto con la natura coi loro figli.