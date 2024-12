Madeleine di Svezia indossa per la prima volta la tiara napoleonica alla cena dei Nobel

Alla cena dei Nobel, Madeleine di Svezia ha stupito tutti con la tiara napoleonica, abbinata a un abito in pizzo grigio. Tradizione e modernità in una serata regale



Fonte: IPA Madeleine di Svezia con la tiara napoleonica

Madeleine di Svezia incanta alla cena reale organizzata in onore dei vincitori dei Nobel, il celebre evento che unisce tradizione, eleganza e simbolismo. Per questa occasione speciale, la principessa ha indossato per la prima volta la celebre tiara napoleonica in acciaio tagliato, un gioiello storico che ha catturato l’attenzione di tutti.

Madeleine di Svezia: Una presenza regale che illumina Stoccolma

La principessa Madeleine di Svezia, accompagnata dal marito Christopher O’Neill, è apparsa radiosa durante il King’s Dinner al Palazzo Reale di Stoccolma, l’11 dicembre 2024. Per questa sua prima partecipazione all’evento dopo diversi anni, la principessa ha scelto di sorprendere il pubblico con un look regale e un accessorio che racconta una storia unica.

La tiara napoleonica, che Madeleine ha sfoggiato per la prima volta, è un gioiello dal fascino straordinario, simbolo di tradizione e storia della casa reale svedese.

L’abito della principessa, un elegante modello in grigio con pannelli in pizzo, abbinato al prezioso gioiello, ha creato un perfetto equilibrio tra modernità e classicismo. Il tessuto delicato e le trasparenze del pizzo valorizzavano la figura della principessa, donandole un’aura di grazia e sofisticatezza.

Fonte: IPA

La tiara napoleonica: un gioiello che racconta una storia

La tiara napoleonica in acciaio tagliato è una delle creazioni più rare e preziose della collezione reale svedese. Realizzata nei primi anni dell’Ottocento, si pensa che fosse destinata a Hortense de Beauharnais, figlia dell’imperatrice Joséphine di Francia. Questo gioiello, unico nel suo genere, è realizzato in acciaio e oro, senza l’uso di diamanti, una caratteristica insolita per le tiare dell’epoca.

Il viaggio della tiara in Svezia è altrettanto affascinante: arrivò con la regina Josefina, nipote di Hortense, ma venne dimenticata in un’area dedicata agli oggetti in argento e oro del Palazzo Reale, fino alla sua riscoperta nel 1976. Dopo un accurato restauro, la tiara è tornata a brillare, diventando uno degli elementi più simbolici della collezione Bernadotte. Prima di Madeleine, è stata indossata da altre donne della famiglia reale, ma mai con una tale combinazione di modernità ed eleganza.

Fonte: IPA

Gioielli dal fascino senza tempo

Per completare il look, Madeleine di Svezia ha scelto di indossare i Vasa Earrings, gli orecchini di diamanti del XVIII secolo che portarono fortuna anche nel giorno del suo matrimonio nel 2013. Questi gioielli, caratterizzati da un design ricco e dettagliato, hanno aggiunto un ulteriore tocco di scintillio alla sua presenza regale. Non meno importante è stata la spilla a forma di fiocco, anch’essa proveniente dalla collezione familiare, che ha impreziosito il suo outfit, sottolineando il legame con la tradizione della casa reale.

Fonte: IPA

Victoria di Svezia: un’icona di stile al fianco della sorella

Non solo Madeleine ha rubato la scena durante le celebrazioni dei Nobel. La sorella maggiore, la principessa ereditaria Victoria di Svezia, ha incantato il pubblico con un look impreziosito da un tiara storica, dimostrando ancora una volta il suo raffinato senso dello stile.

La sera dell’11 dicembre, durante la stessa cena reale al Palazzo Reale di Stoccolma, Victoria è apparsa splendida in un meraviglioso abito blu notte della H&M Conscious Collection.

Per questa occasione, la principessa ha scelto di dare nuova vita a un look già noto, aggiungendo maniche a sbuffo all’abito, che presentava una gonna a balze e un corpetto aderente con scollo rotondo. Questo tocco di upcycling non solo ha sottolineato la sua attenzione alla sostenibilità, ma ha anche conferito al vestito un aspetto rinnovato e contemporaneo.

A completare il suo ensemble, Victoria ha indossato una cascata di diamanti, tra cui una collana e orecchini scintillanti, che aggiungevano luminosità senza distogliere l’attenzione dalla Boucheron Laurel Wreath Tiara.

Questo prezioso diadema, posizionato con eleganza sopra il suo raccolto basso, appartiene personalmente alla principessa ereditaria ma era precedentemente indossato dalla defunta principessa Lilian di Svezia. Victoria ha sfoggiato questa tiara per la prima volta al matrimonio della sorella Madeleine nel 2013, rendendo l’occasione ancora più significativa.