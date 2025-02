Chrysí Vardinogiánni, il romantico abito da sposa e la preziosa tiara (che nasconde un segreto)

Fonte: Getty Images La preziosa tiara di Chrysí Vardinogiánni

Chrysí Vardinogiánni ha sposato il Principe Nikolaos di Grecia e lo ha fatto in grande stile. Come già vociferavano i ben informati, la bella ereditiera si è affidata allo stilista Christos Costarellos, ben noto in Grecia (e non solo) per le sue raffinate creazioni, indossando un abito disegnato apposta per lei. Per non parlare della preziosa tiara, antico cimelio della Famiglia Reale realizzata con perle e diamanti e già indossata dall’ex moglie di Nikolaos…

L’abito da sposa custom di Chrysí Vardinogiánni

Sul fatto che sarebbe stata una sposa meravigliosa non vi era alcun dubbio. Chrysí Vardinogiánni ha confermato quel che tutti si aspettavano: ha sposato il suo Principe con un abito bianco di grande eleganza, raffinato e disegnato apposta per lei. Confermato quanto già si vociferava da qualche giorno a proposito dello stilista. La bella ereditiera ha scelto una creazione di Christos Costarellos, che è un nome ben noto alle Reali di Grecia (e non solo). Costarellos è uno degli stilisti di abiti da sposa più apprezzati nel mondo con oltre 25 anni di esperienza nel settore e un gusto che non può far altro che conquistare il cuore delle più romantiche sognatrici.

Chrysí è proprio una di queste e la scelta dell’abito nuziale non avrebbe potuto essere più azzeccata di così. Si tratta di un modello realizzato in pizzo francese, decorato con perline cucite a mano sul busto e sulla gonna, scollatura rotonda e giochi di trasparenze. Lo stilista lo ha descritto come “una combinazione di elementi classici e moderni, su misura per lo stile personale della sposa”, precisando che “il suo design fonde armoniosamente il suo amore per la ricca storia e arte greca con dettagli delicati e romantici”. “Il pizzo Chantilly è stato selezionato per la sua qualità e consistenza, evidenziando l’artigianalità coinvolta nella creazione dell’abito”, ha aggiunto.

Non passano inosservate le linee del modello, con i bordi in pizzo smerlato che creano un gioco di forme ispirato alle colonne di ordine ionico, elemento questo che è tipico e riconoscibile nelle creazioni di Costarellos.

La preziosa tiara di Chrysí (già indossata dall’ex moglie di Nikolaos)

A completare il tutto ci ha pensato il lungo velo in tulle di seta, sul quale campeggiava in tutto il suo splendore (letteralmente) una preziosa tiara. Non un gioiello qualunque, ma la Antique Coursage Tiara, uno dei più antichi cimeli della Famiglia Reale greca con una storia molto particolare e già indossato da molte Royal. Anche dalla ex moglie del Principe Nikolaos, Tatiana Blatnik, proprio nel giorno delle sue nozze.

Scelta infelice? Niente affatto. La Antique Coursage Tiara è stata realizzata negli anni ’60, trasformando il bouquet di perle e diamanti appartenuto alla Granduchessa Luisa di Prussia per ordine della Regina Ingrid di Svezia, che a sua volta aveva ereditato il gioiello dalla madre, la Regina Vittoria di Svezia. Per Ingrid è stato un dono importante, prima di tutto per i suoi 18 anni e poi perché di lì a poco avrebbe sposato il futuro Re Costantino di Grecia.

Da qui il resto è storia. La tiara di Ingrid è rimasta tra i cimeli preferiti delle Reali greche, passando di testa in testa fino ai giorni nostri. L’hanno indossata la Principessa Alexia, Marie Chantall Miller (moglie del Principe Pavlos), la Principessa Theodora (sorella di Nikolaos) e, infine, la Principessa Tatiana nonché ex moglie del Principe di Grecia.