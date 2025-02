Chrysí Vardinogiánni, chi è la seconda moglie di Nikolaos di Grecia

Fonte: IPA Il Principe Nikolaos di Grecia

Chrysí Vardinogiánni è sulla bocca di tutti per via di un annuncio arrivato del tutto inatteso. La bella ereditiera è, infatti, la promessa sposa del Principe Nikolaos di Grecia, col quale ha una relazione da appena qualche mese. Nikolaos e Chrysì hanno già fissato la data delle nozze, in programma il 7 febbraio 2025.

Chi è il nuovo amore di Nicolaos di Grecia

Bionda, occhi color del cielo e un patrimonio di tutto rispetto. Chrysí Vardinogiánni è una delle donne più chiacchierate del momento, lei che è riuscita a rubare il cuore del Principe Nikolaos di Grecia. E tutto in pochissimi mesi.

I ben informati ricorderanno che il “Principe Playboy”, come è stato soprannominato in passato, ha divorziato da neanche un anno dalla prima moglie, Tatiana Blatnik, con la quale è stato sposato per 14 anni. Desideriamo informarvi di una decisione significativa e sentita presa da LL.AA.RR. il Principe Nikolaos e la Principessa Tatiana. “Dopo quattordici anni di matrimonio, hanno scelto di sciogliere amichevolmente la loro unione. Questa decisione è stata presa con grande cura e rispetto reciproco, riflettendo la profondità del loro apprezzamento reciproco e i momenti che hanno condiviso”, avevano scritto in una nota congiunta. Dall’annuncio ufficiale del divorzio nessuno avrebbe mai pensato di leggerne in così poco tempo un altro, a proposito di un nuovo matrimonio.

Ma così è stato. Chrysí Vardinogiánni è una ricca ereditiera di origine greca, figlia dell’armatore Giorgos Vardinogiannis, proprietario e presidente del Panathinaikos, la celebre squadra di calcio di Atene, e di Agapi Politi. Se questo non bastasse, lo zio Vardis Vardinogiannis, scomparso pochi mesi fa, era tra gli uomini più ricchi del mondo nella classifica di Forbes.

Non si conosce molto in merito al primo incontro tra i due innamorati, ma sappiamo per certo che si conoscevano già da tempo, essendo figli di amici di famiglia. Chrysí ha spesso partecipato a iniziative benefiche ed eventi della Famiglia Reale greca. Alcuni rumors affermano che entrambi fossero al matrimonio della sorella del Principe, la Principessa Theodora di Grecia, che ha sposato Matthew Kumar lo scorso 28 settembre 2024. Successivamente la bella Chrysí avrebbe preso parte anche alla cerimonia e al pranzo di commemorazione del Re Costantino di Grecia, venuto a mancare nel gennaio 2023. Proprio in quell’occasione è stata pizzicata per la prima volta insieme a Nikolaos e dalle prime “foto rubate” ha cominciato a circolare il gossip sulla loro presunta love story.

Anche per la Vardinogiánni si tratta del secondo matrimonio: in passato è stata sposata con il cantante Nino, dal quale ha avuto due figli, George nato nel 2013 e Karen-Agapi nata nel 2014. Per quanto riguarda le successive tappe della sua vita sentimentale, sappiamo che ha avuto una relazione con il regista Konstantinos Markoulakis, durata per cinque anni e conclusasi nel dicembre 2023 in modo pacifico.

L’annuncio e i dettagli delle nozze

Ad annunciare il nuovo Royal Wedding in salsa greca è stata la stessa Famiglia Reale, con un annuncio molto stringato ma che fornisce tutte (o quasi) le informazioni al suo riguardo: “La cerimonia greco-ortodossa del matrimonio tra Sua Altezza Reale il principe Nikolaos, oggi conosciuto come Nikolaos De Grèce, e la signora Chrysi Vardinogianni si terrà venerdì 7 febbraio alle 18 presso la chiesa di San Nicola Ragavas di Atene, in una cerimonia privata tra parenti stretti e amici”.

I Reali di Grecia hanno tenuto a sottolineare che si tratta di una “cerimonia privata”, quindi lontana dagli occhi indiscreti di obiettivi e curiosi. Ciò non ha impedito ai primi rumors di circolare tempestivamente, specialmente quelli a proposito dell’abito nuziale indossato dalla bella Chrysí. Fonti vicine alla coppia hanno affermato che la sposa potrebbe attraversare la navata con una creazione di Christos Costarellos, stilista greco con oltre 25 anni di esperienza apprezzato per i “design eterei ispirati da elementi tradizionali greci” in cui coesistono “tradizione e modernità”.