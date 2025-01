Nikolaus di Grecia annuncia il suo matrimonio solo nove mesi dopo il divorzio

Fonte: Getty Images Principe Nikolaus di Grecia

Il principe Nikolaus di Grecia non perde tempo. Nemmeno un anno dal divorzio e già sta preparando un altro “sì”, stavolta con Chrysí Vardinogianni, volto ben noto nei salotti dorati di Atene. A dare il primo squillo di tromba è stato Hello! Greece, seguito a ruota dall’edizione spagnola della rivista.

L’ufficialità è arrivata con un annuncio pubblicato sul sito della (ex) famiglia reale greca: il matrimonio si farà, e anche presto. Venerdì 7 febbraio 2025, ore 18:00, nella Chiesa di San Nicola Ragavas ad Atene. Sarà una cerimonia intima, giurano, con solo parenti e amici stretti. Ma quando c’è di mezzo un principe, l’idea di un evento sottotono fa un po’ sorridere.

Un legame consolidato nel tempo

Non si sa esattamente quando sia scattata la scintilla, ma una cosa è certa: Chrysí Vardinogianni non è certo un volto nuovo nelle stanze che contano. Figlia dell’armatore Giorgios Vardinogianni e di Agapi Politi, ha sempre orbitato tra i circoli più esclusivi. Prima un matrimonio con il cantante Nico, alias Stefanos Xypolitas, da cui ha avuto due figli, George Skeyos e Karen Agapi, poi una lunga relazione con l’attore e regista Konstantinos Markoulakis, chiusa nel 2023 senza drammi (o almeno così dicono).

La loro storia d’amore è iniziata sette mesi fa, ma nei salotti di Atene era già il gossip più gettonato. Lui e lei, sempre più inseparabili, con la prima uscita pubblica ufficiale il 16 gennaio, in occasione del servizio commemorativo per il defunto re Costantino II. I fotografi non si sono fatti scappare l’occasione, immortalando la coppia mentre lasciava il ricevimento post-cerimonia. Il debutto è servito.

Il passato sentimentale del principe

Nikolaus di Grecia, figlio dell’ultimo re Costantino II e della regina Anna-Maria, aveva sposato Tatiana Blatnik nel 2010 con una cerimonia a Spetses che sembrava la scenografia perfetta per un matrimonio da manuale reale. Peccato che, dopo quattordici anni, il sipario sia calato con un divorzio definito “amichevole”. Versione ufficiale: rispetto reciproco e consapevolezza. In pratica ognuno è andato per la sua strada, senza fare troppi drammi.

Fonte: IPA

I due ex coniugi hanno continuato a vivere in Grecia, senza troppe scenate pubbliche. L’ultima apparizione fianco a fianco è stata la commemorazione per il primo anniversario della morte di Costantino II, a gennaio 2024. Ma il copione è cambiato in fretta. Un anno dopo, al suo fianco non c’era più Tatiana, ma Chrysí Vardinogianni, già avvistata con lui al matrimonio della principessa Theodora di Grecia nel settembre 2024. Segno che la sostituzione era ufficiale, anche senza bisogno di proclami.

Matrimonio in vista

Atene chiacchierava già da giugno, ma loro niente, imperterriti, a fare i misteriosi. Nikolaus e Chrysí si nascondevano tra cene esclusive e appartamenti blindati, ma la verità è che, a detta del giornale Hello, mezza città sapeva già tutto. A metà estate, lui ha fatto il grande passo: incontro ufficiale col suocero, a bordo dello yacht di famiglia. Un battesimo del fuoco più che una presentazione, con vista sulle isole greche e un brindisi che sapeva già di matrimonio.

Poi, il copione classico: apparizioni pubbliche sempre più frequenti. Settembre, evento al Museo dell’Acropoli, qualche sguardo di troppo tra i due.

I giornali di gossip sostengono che i due convivano già da mesi, ma ovviamente nessuno lo conferma. Una cosa è certa: questa volta Nikolaus non ha perso tempo. Lui, l’eterno scapolo, il principe che faceva impazzire le serate londinesi con il suo zeibekiko e le sue entrate teatrali nei club dell’élite. Un passato da jet-setter che sembrava archiviato con Tatiana, ma che negli ultimi anni ha mostrato più di qualche crepa. Apparizioni separate, eventi saltati, indizi sparsi per i più attenti. Poi, il divorzio ufficiale e via, verso una nuova avventura.

Ora, il principe delle notti brave è pronto a risalire sull’altare, stavolta con una donna che sembra capace di stare al suo passo. Mondanità, indipendenza, famiglia potente: Chrysí ha tutto il pacchetto.