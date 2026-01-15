La Principessa Irene “sta scomparendo”: Sofia di Spagna annulla gli impegni per la sorella

La Principessa Irene di Grecia e Danimarca starebbe molto male: la sorella Sofia di Spagna ha annullato gli impegni per starle vicina

Sono giorni di profondo dolore e apprensione per Sofia di Spagna. Quello che doveva essere un periodo di celebrazioni e riconoscimenti si è trasformato in una veglia silenziosa. Ha infatti deciso di annullare ogni impegno pubblico, rinunciando persino alla consegna di una prestigiosa laurea honoris causa, per correre al fianco della sua compagna di una vita intera: la sorella minore, la Principessa Irene di Grecia. Le notizie che arrivano dipingono un quadro clinico ormai compromesso, segnando quello che sembra essere l’ultimo, difficile capitolo di un legame che ha sfidato esili, scandali e il passare del tempo.

La Principessa Irene “molto fragile”: il dolore di Sofia

Stando a quanto riportato da Hola!, la Principessa Irene – la “zia Pecu”, come viene affettuosamente chiamata in famiglia – sta “gradualmente scomparendo”. Da tre anni la Principessa combatte contro un “deficit cognitivo” che l’ha resa via via più debole, fino all’ultima apparizione pubblica, ad agosto, dove si era mostrata in sedia a rotelle alle nozze del nipote Nikolaos.

IPA

Il gesto di Sofia di Spagna, ovvero cancellare gli eventi e gli appuntamenti nella propria agenda, è il segnale più chiaro della gravità della situazione. Sofia ha scelto di rinunciare a tutto: mercoledì 14 gennaio avrebbe dovuto recarsi all’Acquario Poema del Mar di Palma di Maiorca. In programma c’era il ritiro di un premio a lei conferito per i suoi sforzi per promuovere la conservazione della biodiversità.

Non solo: oggi 15 gennaio avrebbe dovuto fare una seconda apparizione, al Paraninfo dell’Università di Las Palmas, per ricevere la laurea honoris causa. Ma la madre di Re Felipe di Spagna ha scelto di non lasciare nemmeno per un istante la mano di quella sorella che non si è mai sposata e che ha fatto della famiglia di Sofia la sua unica, vera casa. Le due sorelle, unite dall’amore per la musica e per la filosofia, hanno vissuto in simbiosi per decenni, condividendo i corridoi del Palazzo della Zarzuela e i segreti più profondi di una vita Reale tutt’altro che semplice.

Irene di Spagna, più di una zia per Re Felipe

Per Re Felipe e per le Infante Elena e Cristina, Irene è sempre stata praticamente una “seconda madre”. Dopo la morte della Regina Federica nel 1981, Irene si è trasferita stabilmente in Spagna. Pianista di immenso talento, (incantava Londra con i suoi concerti), la Principessa nel tempo ha abbandonato le scene e i riflettori, dedicandosi interamente alla beneficenza e alla sua amata Sofia.

Il suo peggioramento l’aveva già costretta a fare un passo indietro: fino al 2023 è stata presidente dalla sua organizzazione World in Harmony. Sofia di Spagna, che ha appena detto addio alla sua amica d’infanzia, la Principessa Tatiana Radziwill (i funerali si sono tenuti a Parigi), si ritrova ora a rimanere al fianco della persona che, più di ogni altra, è stata la sua roccia. Un momento “eccezionalmente difficile” per lei, così viene raccontato dai giornali. Al momento, la Principessa Irene sarebbe “molto fragile” e le sue condizioni apparirebbero molto critiche, poiché il “deterioramento cognitivo l’ha progressivamente indebolita”.