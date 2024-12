Maxima d’Olanda e Amalia al gala, look mamma e figlia a confronto

Amalia e Maxima d'Olanda

Tale madre, tale figlia… spesso è proprio vero. E seppur non ci è dato sapere quanto la regina d’Olanda e la giovane rampolla si assomiglino, sappiamo per certo che entrambe nutrono una grande passione per gli oggetti preziosi. Tiare, diademi ed abiti scintillanti. La scelta di entrambe all’elegante gala organizzato in onore del presidente del Portogallo Marcello Rebelo de Sousa in visita nei Paesi Bassi. I look di Maxima e Amalia erano molto diversi, ma entrambi capaci di lasciare tutti a bocca aperta.

Amalia, giovane stella d’Olanda

Una nuova stella brilla tra le teste coronate d’Europa. Amalia, la principessa d’Orange, erede al futuro trono d’Olanda, ha appena fatto il suo debutto ufficiale in società e già è la principessa più ammirata d’Europa. Grazie a un visetto simpatico e sempre sorridente, a un’eleganza vistosa e a una grande passione per i gioielli di famiglia. Quello in onore del presidente del Portogallo è il secondo evento ufficiale per Amalia che, forse per scaramanzia, ha scelto di riproporre lo stesso accessorio del suo sfavillante debutto.

Al capo della principessa, tra i lucenti riccioli biondi raccolti in un morbido chignon, brillavano le cinque stelle di diamanti della Dutch Star Tiara. Una coroncina splendida che racchiude un grande legame affettivo. Si tratta infatti dello stesso gioiello che la madre indossò nel giorno delle nozze con l’allora delfino dei Paesi Bassi Willem-Alexander. Quella per le tiare è una passione che Amalia coltiva fin da bambina: “Adoro le tiare! Mostramene una e ti saprò dire da dove viene. So riconoscere tutte le tiare d’Europa” ha raccontato nel libro Amalia, dedicatole dalla scrittrice Claudia de Breij al compimento dei suoi 18 anni.

E se per alcuni aspetti Amalia mantiene meravigliosamente l’entusiasmo di una bambina, la principessa ha appena compiuto 21 anni ed è ormai adulta, e come una vera donna ha iniziato a vestirsi. Elegantissimo, tradizionale ma con un tocco di brio l’abito scelto per il banchetto. Si tratta di un cape dress lilla, ricoperto di cristalli, con le maniche ampissime a ricadere su spalle e fianchi quasi come un mantello. Sul retro, il tessuto si arriccia in vita e lascia scoperte le spalle: è il tocco giovane e sensuale senza esagerare di un vero abito regale.

Si tratta di una preziosa creazione dello stilista ex artista Tadashi Shoji, americano di origine giapponese che con il suo stile unico ha già conquistato celebrità del calibro di Michelle Obama, Paris Jackson e Kate Hudson. Apprezzato anche dalle altre principesse nordiche, i suoi abiti sono stati indossati da Sofia e Madeleine di Svezia e da Marta di Norvegia.

Maxima splende in rosso

La scelta della regina Maxima sembra essersi basata su ragioni diplomatiche. La regina d’Orange ha scelto un abito già indossato, realizzato appositamente per lei da uno dei suoi stilisti del cuore, il conterraneo Jan Taminiau. Un lungo abito rosso, con scollo a barchetta e ampia gonna. Ravvivato in vita da grandi ricami geometrici sui toni dell’oro e del nero. Il rosso riprende i colori della bandiera del Portogallo, perfetto per il banchetto in onore del presidente latino.

E il rosso torna nei rubini della splendida parure Mellerio, composta da tiara, collier, orecchini, bracciale e anello. Una cascata di diamanti intervallati dal rosso intenso dei rubini. Una delle parure di gioielli più preziosa dell’intera collezione degli Orange.