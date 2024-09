Maxima d’Olanda, l’abito di 13 anni fa e lo scivolone di stile di sua figlia Amalia

Fonte: Getty Images Maxima e Amalia d'Olanda

Maxima d’Olanda ha di nuovo stupito tutti indossando un abito da sera di Maison Valentino con il quale aveva debuttato nel 2011 ed era semplicemente stupenda. L’errore di stile, questa volta, l’ha commesso sua figlia Amalia che alla cena del Consiglio di Stato presso il Palazzo Noordeinde all’Aia ha optato per un look eccessivamente aderente, non propriamente consono a una Principessa.

Maxima d’Olanda, l’abito di Valentino di 13 anni fa

Dopo essersi presentata con l’abito da sera personalizzato al gala del Giorno del Principe, Maxima d’Olanda incanta nuovamente con un look celeste. Alla cena del Consiglio di Stato a Palazzo, la Regina si è presentata con un raffinatissimo vestito azzurro, firmato Maison Valentino. Si tratta di un modello lungo e dritto con gonna a balze e senza spalline, in modo da lasciare scoperte le spalle e parte della schiena e del décolleté e cintura in stoffa con fibbia-gioiello.

La particolarità di questo abito in pizzo sta nel fatto che Maxima lo custodisce nell’armadio da 13 anni. Infatti lo ha sfoggiato per la prima volta nel 2011, per la cena nuziale di Alberto e Charlene di Monaco. E lo ha riproposto nel 2021. La Sovrana è semplicemente magnifica e ha suscitato sui social commenti di ammirazione, come questo: “La Regina Maxima è adorabile. Adoro vedere i suoi abiti riciclati. I suoi capelli e il trucco sono così belli e i gioielli sono spettacolari. Il suo sorriso è il suo miglior accessorio, come sempre. Il Re sembra stanco o sfinito. Ho notato che negli ultimi mesi sembra invecchiato. Sarà il peso di essere Re”.

Il commento cita i gioielli della Sovrana che in effetti sono spettacolari. Come è nel suo stile, Maxima ama le misure e i volumi extra large anche per i preziosi. Così, per la cena di gala sfoggia la parure di diamanti e gli orecchini con acquamarina della Regina Guglielma, nonna di suo marito Willem-Alexander. Ma questa volta non porta la tiara, come nel 2011.

Fonte: Getty Images

Amalia d’Olanda, l’abito troppo aderente

Se Maxima è superlativa, sua figlia Amalia sceglie un abito troppo aderente, non propriamente adatto a una cena di Stato. La Principessa ereditaria ha indossato un abito fasciante, in raso e crêpe, blu elettrico, con parte anteriore attorcigliata dove lo strascico si trasforma in stola. Il modello è firmato Alex Perry e costa 1.230 euro.

Amalia lo abbina alle décolleté Gianvito 105 in velluto blu navy che ha preso in prestito da sua madre e a una clutch dello stesso colore. Come la Regina, anche lei porta dei gioielli impegnativi, in particolare la collana Dutch Diamond Trellis e gli orecchini pendenti coordinati. Bella e sofisticata la pettinatura, uno chignon basso intrecciato davvero di classe.

Fonte: Getty Images

Amalia non sembra molto felice di essere al banchetto di Stato. I sorrisi sono pochi e il suo sguardo serio e duro è decisamente in contrasto con l’energia e la positività di sua madre Maxima.