Sofia di Svezia incinta, i suoi meravigliosi look premaman

Sofia di Svezia è incinta del suo quarto figlio e in questi ultimi mesi ha sfoggiato dei look premaman semplicemente impeccabili

Fonte: IPA I look premaman di Sofia di Svezia

Sofia di Svezia ha annunciato di essere in dolce attesa del suo quarto figlio lo scorso settembre e da quel momento non ha perso occasione per sfoggiare la sua idea di look premaman. Uno stile sobrio e raffinato, com’è proprio della Principessa, che lascia appena intravedere la forma del pancione, garantendole eleganza e al contempo comodità. La bella Sofia predilige i pantaloni abbinati a bluse e blazer, dei capi versatili che sono perfetti per creare sempre nuovi abbinamenti (ma non solo).

La camicia oversize, un must have

Uno dei primi look premaman sfoggiati dalla Principessa risale al mese di settembre quando, insieme all’inseparabile marito Carlo Filippo, ha visitato le aziende di Karlstad, tappa di un viaggio incentrato sulla resilienza e la transizione sostenibile. L’evento si è svolto a pochi giorni dall’annuncio ufficiale della quarta gravidanza, che Sofia di Svezia e il consorte hanno condiviso sul profilo ufficiale della Famiglia Reale svedese: una tenera foto di coppia, entrambi sorridenti, e la frase “Le Loro Altezze Reali il Principe Carlo Filippo e la Principessa Sofia sono lieti di annunciare che la Principessa aspetta il loro quarto figlio“.

La scelta del look per la visita alle aziende Karlstad è stata a dir poco impeccabile. Dati i molti spostamenti nel giro di poche ore, Sofia ha optato per capi all’insegna della comodità, senza inutili orpelli e che giocano sul contrasto bianco/nero, sempre di grande effetto. Il pezzo forte? Ai pantaloni a sigaretta, la Principessa ha abbinato una camicia oversize con piccoli bottoni ton sur ton e maniche a pera. Un modello di gran tendenza nel 2024 che, ovviamente, la bella Sofia non si è lasciata sfuggire.

L’abito mantella, premaman e chic

Per un’occasione formale come la cerimonia di laurea tenutasi nella Sala Blu del municipio di Stoccolma, omaggio ai diplomati della Sophiahemmet School of Nursing, la Principessa svedese ha scelto di conseguenza un look più “istituzionale”. Con grande eleganza, come sempre, ha sfoggiato un abito mantella che le donava moltissimo, perfetto per la serata e rigorosamente total black.

L’abito lasciava intravedere appena il pancione, ma senza eccedere con l’aderenza, spostando anzi l’attenzione dalla dolce attesa di Sofia al dettaglio più evidente e chic di tutto il look: la mantella che copre spalle e braccia. Un modello raffinato e avvolgente, con uno spacco sul davanti che agevolava i movimenti della Principessa, badando bene di non superare il ginocchio. A completare il tutto ci hanno pensato le décolleté in vernice nera con tacchi a spillo e la pochette con dettagli brillanti.

Scintillante alla cena per i Premi Nobel

Da casual a formale, fino al look premaman più bello di quest’anno. In occasione della prestigiosa Cena del Re, organizzata al Palazzo Reale di Stoccolma per i premi Nobel, la Principessa Sofia ha dato il meglio di sé lasciandosi avvolgere da un abito stile impero di un bellissimo blu elettrico, impreziosito da pailettes e con maniche a tre quarti e piccolo strascico.

Un abito sontuoso quanto basta per un’occasione tanto importante e soprattutto un modello che ben si adatta alle forme di una donna incinta. Il modello impero ha, infatti, la vita molto alta – appena sotto al décolleté -, caratteristica che gli conferisce una vestibilità morbida sui fianchi e sul pancione.