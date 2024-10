Sofia di Svezia, il look premaman con la mantella è da Regina (di eleganza)

Fonte: Getty Images Sofia di Svezia

Raggiante ed elegantissima, la Principessa Sofia di Svezia ha presenziato a uno dei suoi impegni istituzionali alla Sala Blu del municipio di Stoccolma con un outfit che non ha lasciato indifferente. La moglie di Carlo Filippo, incinta del quarto figlio, ha infatti sfoggiato un look premaman chic e raffinato, attirando gli sguardi di tutti su di sé.

Sofia di Svezia, regina di eleganza anche col pancione

I suoi lineamenti sono più dolci e il suo viso è raggiante: Sofia di Svezia non potrebbe essere più bella e ha dimostrato ancora un a volta il suo buon gusto e la sua eleganza durante la cerimonia di laurea tenutasi nella Sala Blu del municipio di Stoccolma, un omaggio ai diplomati della Sophiahemmet School of Nursing, un’istituzione con una lunga tradizione legata alla Famiglia Reale svedese.

Per l’occasione la Principessa ha assegnato le borse di studio della Fondazione Princess Christina agli studenti più meritevoli. Ma oltre al suo impegno istituzionale, Sofia di Svezia ha catturato tutti gli sguardi su di sé grazie al suo impeccabile look premaman.

Fonte: Getty Images

La moglie di Carlo Filippo, incinta del quarto figlio, ha scelto un look total black – scarpe e pochette comprese – chic e raffinatissimo. Sofia ha infatti indossato un abito nero midi e morbido nelle forme, che abbracciava la figura lasciando intravedere il pancione. Le forme della dolce attesa non sono ancora troppo evidenti – il parto è previsto per il prossimo febbraio – ma è stata la stessa Principessa a mettere in risalto le curve della gravidanza, posando spesso le mani sul suo grembo rotondo durante l’evento.

L’abito, dalle linee semplici e dallo stile ricercato, è caratterizzato da una mantella che avvolge le spalle e copre le braccia, mentre lo spacco davanti si apre a incrocio mostrando le gambe non oltre il ginocchio, permettendo alla Principessa di muoversi agevolmente. Per completare l’outfit, perfetto per la cerimonia formale, Sofia di Svezia ha optato per una pochette con dettagli dorati e delle décolleté in vernice con tacchi a spillo, che danno un tocco di modernità al suo look, senza perdere sobrietà ed eleganza.

Fonte: Getty Images

Sofia di Svezia, la quarta gravidanza

L’annuncio della quarta gravidanza di Sofia di Svezia è arrivato lo scorso settembre tramite un comunicato ufficiale diramato anche sui profili social della coppia. La Principessa ha espresso fin da subito il desiderio di continuare ad adempiere ai suoi impegni ufficiali, finché le sue condizioni lo consentiranno: l’arrivo del bebè è previsto per febbraio 2025 e andrà ad accrescere il numero dei membri della Famiglia Reale svedese.

La coppia ha già tre figli, il principe Alexander, di otto anni, il principe Gabriel, di sette anni, e il principe Julian, di tre anni: il piccolo sarà ottavo nella linea di successione al trono, visto che il Principe Carlo Filippo non ha diritto di ereditare la Corona.

Non si conosce ancora il sesso del bebè, che probabilmente verrà svelato al momento della nascita, ma alla stampa la coppia ha rivelato che i piccoli principi vorrebbero un altro maschietto in famiglia. Mamma e papà hanno assicurato che il sesso non importa, anche se in tantissimi credono che non vedono l’ora di avere una femminuccia.