Sofia di Svezia compie 40 anni. Chi è la nuora del Re

Fonte: Getty Images La Principessa Sofia di Svezia

Sofia di Svezia compie 40 anni e sulle pagine dell’edizione scandinava di Vogue, che per la speciale occasione questa settimana le dedica la cover, la Principessa si racconta, rivelando anche che la sua quarta gravidanza – che porterà a termine a febbraio 2025 – non rientrava nei piani della famiglia. “Io e mio marito veniamo da una famiglia di cinque – con tre figli – quindi abbiamo pensato che sarebbe stato un buon numero e ne siamo molto contenti. Ma fortunatamente c’è un bonus in arrivo. Ci sentiamo molto felici e grati. Forse non era previsto, ma ora siamo molto, molto emozionati, soprattutto i bambini”, ha rivelato al magazine.

La Principessa Sofia di Svezia, nata Sofia Hellqvist, è la moglie del Principe Carlo Filippo di Svezia ed è quindi la nuora del Re Carlo Gustavo e della Regina Silvia. Sofia festeggia un compleanno che arriva a pochi giorni da una triste notizia, la morte della sorella maggiore del Re, Birgitta, avvenuta il 4 dicembre a Maiorca, dove la Principessa risiedeva da molti anni.

Un’infanzia “normale”

Nonostante il lutto improvviso, per Sofia è un traguardo importante che celebrerà circondata dall’affetto dei suoi cari. Sofia Hellqvist è nata il 6 dicembre 1984 e all’età di sei anni si è trasferita con la famiglia nella piccola comunità di Älvdalen, immersa nelle foreste della Svezia centrale. È la seconda figlia di Marie Britt Rotman, una marketing manager nell’industria delle materie plastiche e Erik Oscar Hellqvist, consulente del lavoro presso l’agenzia per l’impiego svedese e ha due sorelle: Lina e Sara.

Cresciuta in un ambiente semplice, circondata dalla natura e dai ritmi tranquilli della vita di campagna, fin da giovane, Sofia ha sviluppato un forte senso di responsabilità, lavorando d’estate come cameriera, operaia in fabbrica e commessa in un negozio sportivo per contribuire alla sua indipendenza.

Fonte: Getty Images

Contabile e istruttrice di yoga

Dopo la scuola superiore, Sofia si è trasferita negli Stati Uniti, dove ha studiato contabilità presso l’Institute of English and Business di New York e si è certificata come insegnante di yoga.

Oltre allo studio, Sofia ha dedicato gran parte del suo tempo a lavori di volontariato in Africa, visitando Paesi come Sudafrica, Ghana e Senegal, dove lavorava con bambini e comunità locali.

Il suo impegno umanitario è iniziato presto ed è ancora parte integrante della sua vita. Nel 2010, la Principessa Sofia e l’amica Frida Vesterberg hanno fondato anche un progetto di cooperazione umanitaria che unisce Svezia e Africa, il Progetto Playground.

Fonte: Getty Images

Dopo essere tornata in Svezia, la Principessa ha seguito corsi indipendenti presso l’Università di Stoccolma su etica globale, studi sull’infanzia e l’adolescenza, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia nella teoria e nella pratica svedese e relazioni di genere e internazionali per approfondire le tematiche di suo interesse.

Un passato da modella

Prima di incontrare il Principe Carlo Filippo, Sofia si è guadagnata una certa notorietà in Svezia per aver partecipato al reality show Paradise Hotel – nel quale si è fatta conoscere per una accesa lite con una concorrente e un bacio dato ad un’altra partecipante – e per aver posato come modella in alcune foto audaci: un servizio fotografico per la rivista maschile Slitz in cui posava indossando solo la parte inferiore del bikini e un boa vivo attorcigliato attorno al suo corpo.

Questo passato televisivo e mediatico ha suscitato dibattiti molto accesi quando è entrata nella famiglia reale, ma Sofia si è dimostrata abile nel trasformare la sua immagine pubblica. Attraverso il suo impegno per cause sociali e il suo comportamento discreto, è riuscita a conquistare il cuore dei cittadini svedesi.

Il colpo di fulmine per il Principe

La svolta nella sua vita amorosa è arrivata nel 2010, quando ha conosciuto il Principe Carlo Filippo di Svezia. È proprio la stessa Sofia a raccontare a Vogue Scandinavia l’incontro avvenuto in un ristorante dove lei era andata con alcune amiche: “Siamo andate lì e c’erano cinque bei giovanotti (Carl Philip era uno di loro). Ci siamo salutati”. Ogni anno, ha raccontato la Principessa, la coppia si reca insieme ai figli al ristorante dove si sono conosciuti e raccontano loro l’inizio della storia d’amore.

È stato subito un colpo di fulmine: “Sembrava molto modesto. Aveva questi grandi occhi marroni, molto, molto amichevoli”, ha raccontato la Principessa. Aggiungendo: “Ho sentito qualcosa di forte subito, ma ho anche pensato: ‘Questo è quello che provano tutte le ragazze quando lo incontrano'”.

Il royal wedding

Dato che Sofia viveva a New York per i suoi studi, inizialmente hanno deciso di rimanere amici. Ma presto i due hanno iniziato a frequentarsi, andando poi a convivere e annunciando il fidanzamento ufficiale nel 2014.

Fonte: Getty Images

Il loro matrimonio, celebrato il 13 giugno 2015 nella Cappella Reale del Palazzo di Stoccolma, è stato seguito da milioni di persone in tutto il mondo. Sofia è diventata così Duchessa di Värmland, un titolo che ha sempre onorato portando avanti i nuovi doveri reali.

La vita da Principessa

Da allora, Sofia ha abbracciato pienamente il suo ruolo nella famiglia reale. È co-fondatrice della Prins Carl Philip och Prinsessan Sofias Stiftelse, un’organizzazione che si occupa di sensibilizzare il pubblico su temi come il bullismo online e la dislessia, ispirandosi alle esperienze personali del Principe.

Continua anche il suo lavoro con Project Playground, l’associazione che aveva fondato nel 2010 insieme a un’amica, e che ora sostiene come presidente onoraria.

La Principessa ha anche sviluppato un interesse per le questioni mediche e di assistenza sociale ed è presidente onoraria dell’associazione non-profit Sophiahemmet dal 2016. Durante la pandemia del 2020, Sofia ha lavorato part-time come volontaria presso l’ospedale, che ha legami reali che risalgono a molti anni fa. Sophiahemmet è stato costruito per volere di Re Oskar II e della Regina Sofia.

Il primo figlio del Principe Carlo Filippo e della Principessa Sofia, Alexander, è nato nel 2016. Il loro secondo figlio, Gabriel, è nato nel 2017, seguito dal terzo, Julian, nel 2021. Il quarto o quarta è atteso tra pochi mesi.

La Principessa è molto attenta al benessere e all’unione della famiglia che trascorre spesso del tempo nella loro residenza estiva a Södermanland o visitando i luoghi d’infanzia di Sofia a Älvdalen. Appassionata di sport, Sofia partecipa regolarmente a eventi come il Tjejvasan, una gara di sci di fondo esclusivamente femminile, uno dei suoi sport preferiti.

Una Principessa entrata nei cuori degli svedesi

Sofia di Svezia è riuscita con impegno e devozione a farsi amare dal popolo svedese che negli anni ha cambiato l’opinione su di lei. Con il suo impegno verso i più vulnerabili, la Principessa rappresenta una nuova generazione di reali che utilizza il suo ruolo per fare la differenza nel mondo.