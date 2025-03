Fonte: IPA Mary di Danimarca

Mary di Danimarca, dopo l’inaspettata incoronazione avvenuta a gennaio 2024, ha preso il posto della suocera Margrethe, riuscendo nell’impresa di non fare mai rimpiangere la sua eleganza e il suo stile. Anche in occasione di una cena di gala, che ha avuto luogo venerdì 28 febbraio 2025 al Castello di Christiansborg a Copenaghen, la Sovrana è apparsa bellissima e raffinata con un abito riciclato, già scelto anche da un’altra futura Regina.

Mary di Danimarca, l’abito rosa di paillettes

Mary di Danimarca ha un’eleganza innata che si riesce ad adattare a diversi stili. La prima donna del Paese europeo, infatti, si mostra spesso in tenute sportive o casual, ma nelle occasioni più importanti sfoggia abiti da red carpet. Per la tradizionale cena di gala dedicata dall’arte e alla cultura, che ha avuto luogo al Castello di Christiansborg, la Sovrana ha scelto di brillare con un abito aderente, completamente ricoperto da paillettes rosa.

Fonte: IPA

Si tratta di una creazione di Jenny Packham del 2019 che, oltre ai riflessi brillanti dei decori, è arricchita da una cintura gioiello argento in vita e pietre in rilievo sulla scollatura. La Regina ha portato con sé anche una mini pochette nella stessa colorazione e dei gioielli sorprendenti. Mary di Danimarca infatti ha deciso d’indossare una tiara in oro giallo con diamanti e pietre preziose rosa, che era stata disegnata in origine per essere una collana, abbinata a un paio d’orecchini, e un anello con una pietra molto evidente bianca per completare il suo outfit.

La cena di gala ha previsto tre portate e un momento di intrattenimento musicale nella Knights Hall, trasformata per l’occasione in una vera e propria pista da ballo. La tradizione di tenere un ricevimento a Palazzo per queste tematiche risale a Christian VIII: “Tempo in cui il Re, per il suo grande interesse per l’arte, la cultura e la scienza, organizzava feste al castello. Nel corso della storia, la Casa Reale ha preso l’abitudine d’invitare diversi personaggi importanti della società a far festa al castello. Ai ricevimenti serali, gli ospiti sono invitati a cena e segue un intrattenimento nella Sala dei Cavalieri del Castello di Christiansborg”.

Mary di Danimarca e Kate Middleton, lo stesso look

Il vestito da mille e una notte scelto da Mary di Danimarca non è nuovo a chi è appassionato di stile Royal. La Regina, infatti, ha deciso di riciclare un abito che non solo lei stessa aveva già indossato ma che anche Kate Middleton aveva scelto per alcune occasioni importanti.

Mary di Danimarca lo ha indossato per festeggiare i suoi 50 anni nel febbraio del 2022 e in seguito la Principessa del Galles lo ha sfoggiato per il matrimonio del Principe Hussein di Giordania e Rajwa Al Saif, nel giugno del 2023.

Fonte: IPA

Kate poi ha ripreso il look a dicembre 2023, in occasione di una cena di gala a Buckingham Palace con i diplomatici.