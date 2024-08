Fonte: IPA Vittoria di Svezia

Come le altre teste coronate europee, anche Vittoria di Svezia sta vivendo un periodo di vacanza, in compagnia del marito Daniel e dei loro due figli, Estelle e Oscar. Il momento felice della famiglia è stato raccontato ai sudditi, attraverso un video, condiviso sul profilo Instagram ufficiale della casa reale svedese. Nel contenuto digitale sono stati raccolti diversi fotogrammi dei mesi estivi di Vittoria di Svezia, passati all’insegna della natura e della famiglia.

Vittoria di Svezia, la vacanza accanto a figli e marito

Così come Carlo III ha deciso di passare le sue vacanza estive nel Castello di Balmoral, all’insegna della famiglia e della natura, allo stesso modo la Principessa Ereditaria di Svezia, Vittoria, e la sua famiglia, sono stati protagonisti di giorni spensierati all’aria aperta. La casa reale scandinava, infatti, ha condiviso un collage di diversi scatti delle vacanze della coppia e dei figli, dove la protagonista è, spesso, la natura.

Nella prima foto del video, Vittoria e Daniel di Svezia vengono raffigurati, insieme ai loro piccoli, con alle spalle un meraviglioso tramonto. La futura Regina del paese scandinavo ha scelto d’indossare, per l’occasione, un paio di jeans con l’orlo largo, un cardigan panna a costine e delle semplici scarpe da ginnastica. Anche il Principe aveva un look casual, composto da jeans, felpa larga blu e bianca e cappellino sportivo in tinta. Accanto ai genitori, la Principessa Estelle, che presentava un’altezza superiore al passato, vestita nei toni del bianco e del beige, come il fratello minore.

Il reel era accompagnato da una didascalia che, tra le righe, faceva intuire che la coppia reale abbia passato le vacanze proprio in Svezia: “L’estate è breve, ma c’è ancora tempo per godersi le soleggiate giornate di agosto in Svezia. Qui la famiglia della Principessa ereditaria condivide alcune fotografie private delle vacanze estive, appena trascorse”.

Vittoria di Svezia, l’amore per la natura

Di recente Mary e Frederik di Danimarca sono stati i protagonisti della loro prima crociera estiva ufficiale. Vittoria di Svezia, invece, si è presa un periodo di vacanza, insieme alla sua famiglia, raccontato, adesso, con delle foto piene d’amore. In una di queste, la futura Regina posava sorridente insieme al piccolo di casa, il Principe Oscar, con un completo di jeans. In seguito il più giovane esponente della casa reale svedese è ritratto con in mano dei recipienti di frutta, durante una giornata di pioggia.

Vittoria di Svezia ha pubblicato anche un selfie con la Principessa Estelle e il loro cane e un altro che la mostra nel verde con delle more. Estelle e Oscar, in un altro scatto, ridono in camera, con un cesto di peperoni e peperoncini. Si passa, poi, a un altro ritratto della famiglia per intero, in cui Vittoria ha scelto un completo di jeans e Daniel, invece, un look completamente blu, composto da pantaloni, camicia, t-shirt e cappellino sportivo.

L’ultimo scatto della composizione digitale, invece, mostrava la futura Regina con i suoi due figli, avvolti in una coperta azzurra e una bianca, alla luce di una lanterna.