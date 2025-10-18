Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Vittoria di Svezia

La Principessa Vittoria di Svezia è stata impegnata, negli ultimi tempi, in due viaggi diplomatici per rinsaldare i rapporti tra la Monarchia di cui fa parte e due paesi orientali. La futura Regina, infatti, è volata in Giappone nelle scorse settimane e, negli ultimi giorni, invece, ha preso parte a diversi impegni in Corea. Per i suoi ultimi appuntamenti nel paese straniero, Vittoria di Svezia ha scelto un look blu notte davvero chic ed elegante.

Vittoria di Svezia, il look blu notte

Vittoria di Svezia e il marito Daniel hanno visitato la Corea negli ultimi giorni, per rappresentare la Monarchia Svedese. La visita dei futuri Re del paese scandinavo è cominciata il 14 ottobre 2025 e si è conclusa il successivo 17. Nel suo ultimo giorno nel paese straniero, la futura Regina ha visitato la città di Busan, come svelato dalla Casa Reale nella pagina Instagram ufficiale dell’istituzione: “La visita ufficiale nella Repubblica di Corea si è conclusa oggi. Durante la giornata, la principessa ereditaria ha visitato Busan, nella parte meridionale del paese, per celebrare, tra l’altro, il 75° anniversario dell’istituzione dell’ospedale da campo svedese durante la guerra di Corea. In città, anche il Consigliere di Stato Andreas Carlson, che ha visitato una mostra di Hilma af Klint”.

Per l’occasione ufficiale Vittoria di Svezia ha scelto un look assolutamente chic e perfetto per una futura sovrana. Si trattava, infatti, di un outfit di colore blu notte, composto da gonna ampia a pieghe in un tessuto molto leggero, lunga fino a sotto le sue ginocchia e da una giacca davvero elegante. Il capospalla, infatti, aveva un taglio raffinato ed era adornato da dei bottoni color oro e da delle bande colorate ton sur ton. La Principessa ha completato il suo look con delle scarpe col tacco e con una pochette in tinta.

IPA

Il look è stato adornato anche da dei gioielli egualmente eleganti. Vittoria di Svezia, infatti, ha indossato una collana poco evidente e un paio d’orecchini pendenti in oro.

Vittoria di Svezia, l’abito multicolor

Vittoria di Svezia ha visitato, insieme al marito, diversi luoghi importanti della Corea: “La coppia reale ha condotto un programma ufficiale a Seoul. La loro giungla. Le celebrità si sono incontrate con la band k-pop Hearts2Hearts, tra le altre cose, per saperne di più sull’industria musicale coreana. Inoltre, la Principessa e il Principe furono ricevuti al tempio buddista Gilsangsa per ottenere una visione approfondita della cultura coreana. La coppia e il Consiglio di Governo hanno incontrato anche aziende coreane con interesse in Svezia”.

IPA

Per visitare il Gilsangsa Temple a Seoul, la Principessa ereditaria ha indossato un particolarissimo abito colorato. Si trattava infatti di un vestito lungo fino alle sue caviglie, confezionato in una stoffa con stampe floreali nei toni del beige, dell’oro e del verde. Il capo d’abbigliamento era arricchito da quattro strisce orizzontali verde scuro e da due verticali nella parte e superiore. Perfetta la scelta delle scarpe effettuata dalla futura sovrana, visto che ha indossato delle calzature nella stessa tonalità di verde dei dettagli del suo abito.