Vittoria di Svezia e il marito Daniel hanno passeggiato per le vie della cittadina sotto la pioggia, fermandosi a chiacchierare con i numerosi sudditi che si sono affollati per strada per salutarli. Per l’occasione pubblica, la Principessa ha scelto un look comodo, adattandosi alla situazione e rinunciando alle scarpe col tacco per delle comode calzature da tennis di colore bianco.

L’intero look della futura sovrana era all’insegna della comodità, ma non perdeva d’occhio l’eleganza. Vittoria di Svezia, infatti, ha indossato una gonna a ruota beige, animata da pieghe, che arrivava fin sotto al suo ginocchio, accompagnandola con una giacca panna, con bottoni oro e cintura sul davanti. La Principessa ha completato il suo outfit con una borsa in pelle beige e, nei momenti in cui la pioggia si è fatta più battente, ha indossato anche una giacca antipioggia in tinta.

Come di consueto, Vittoria di Svezia ha fermato la sua chioma castana in uno chignon alto e ha scelto dei gioielli coordinati in oro e con design rigido.

Vittoria di Svezia, l’evento a Gamleby

Vittoria di Svezia ha preso parte alle celebrazioni per l’anniversario della fondazione di Gamleby e, dopo la passeggiata per le vie del paese, è stata ospite d’onore ai festeggiamenti in piazza, dove ha pronunciato un discorso celebrativo: “Quando il mio bisnonno Gustavo Adolfo VI attraversò il paese nel 1954, fece una visita speciale a Gamleby. Sono felice che oggi abbiamo potuto seguire le sue orme insieme a voi… Il calore dovuto alla possibilità d’incontrarvi illumina la giornata. Grazie per averci permesso di celebrare quest’anniversario”.

La futura Regina e il marito hanno partecipato anche a un gustoso pranzo offerto dal Presidente del Consiglio Comunale e alla visita di una fabbrica locale produce che equipaggiamenti mimetici militari.