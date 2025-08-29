Il look rosa acceso di Vittoria di Svezia, che ha deciso di sorprendere tutti con degli accessori rock. La Principessa ha scelto delle scarpe e una borsa metallica

IPA Vittoria di Svezia ai Water Prize

Vittoria di Svezia ha preso parte, nuovamente, ai Water Prize, appuntamento fisso dell’estate svedese. Se lo scorso anno la Principessa ha stupito tutti con un look che ricordava nelle stampe le onde del mare, all’ultima edizione della cerimonia ha scelto di spiccare nuovamente con un perfetto Barbie look. L’erede al trono svedese ha rispolverato, infatti, un abito rosa acceso, già indossato in passato, accompagnandolo con degli accessori dal design metallico, che non passavano di certo inosservati.

Vittoria di Svezia, una Barbie perfetta

La Famiglia Reale Svedese ha preso parte ai Water Prize a Stoccolma e, tra di loro, Vittoria di Svezia ha spiccato con un outfit fuori dalle righe. La Principessa Ereditaria, infatti, ha abituato i suoi sudditi a dei look classici e spesso anche sportivi, ma per la sua ultima uscita pubblica, la futura Regina ha scelto di essere più glamour che mai con un perfetto Barbie look.

Vittoria di Svezia ha indossato, infatti, un abito longuette con la parte superiore aderente, le mezze maniche e la gonna leggermente svasata. Il vestito della Principessa aveva un taglio a girocollo ed era animato da un drappeggio che lo percorreva diagonalmente. Il capo d’abbigliamento, firmato da Roland Mouret, era stato già indossato in passato dalla futura Regina in altre tre occasioni, ma gli accessori hanno saputo fare la differenza e renderlo più attuale che mai.

Vittoria di Svezia, gli accessori rock

Vittoria di Svezia ha preso parte alla sezione Junior dei Water Prize, premiando i giovani che si sono distinti in tema di conservazione delle risorse idriche. La Principessa ha scelto per l’occasione un abito già indossato in passato, accompagnandolo però con dei nuovi accessori, che lo rendevano più affascinante che mai.

L’erede al trono ha completato il suo look, infatti, con degli orecchini metallici fucsia di Swarovski a forma di rettangolo e delle scarpe col tacco a spillo in tinta di Gianvito Rossi. Ma Vittoria di Svezia ha seguito il filo degli accessori rock anche con la borsa di Christian Louboutin, che aveva un design a portafoglio ed era di colore fucsia metallizzato.

Per la manicure, la Principessa ha scelto un tono rosso fragola e ha valorizzato le sue mani anche con due anelli con diamanti e un bracciale. La futura Regina ha indossato anche una semplice collana in oro modello Stockholm. Vittoria di Svezia si è mostrata in pubblico con l’acconciatura che ama di più, un semplice chignon alto.

Così come la figlia, anche Silvia di Svezia ha deciso di non passare inosservata, scegliendo un abito dalla tinta molto accesa. La Regina del paese scandinavo, infatti, ha celebrato l’acqua con un vestito in una sfumatura forte di azzurro. La creazione sartoriale aveva le maniche lunghe, era lunga fino ai suoi piedi e si apriva anche in un leggero spacco nella parte inferiore. La prima donna di Svezia ha completato il suo look con uno splendido girocollo di perle a diversi fili e una pochette argento.