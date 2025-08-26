Vittoria di Svezia “Principessa guerriera”, dal mimetico al floreale è sempre perfetta

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Tra le teste coronate europee dallo stile che più si fa notare vi è la futura Regina della fredda Svezia. La Principessa Vittoria, che da poco ha celebrato i 48 anni, è un’icona di moda a dir poco originale, senza paura di osare con colori vibranti e look diversi. Tra le poche in grado di passare dalle divise militari agli abiti principeschi con un’invidiabile nonchalance.

Vittoria rompe le regole e sfoggia la divisa

Non è la prima volta che la Principessa Vittoria di Svezia rompe le regole e sostituisce gli eleganti abiti femminili con la divisa ufficiale. Già lo scorso marzo, in occasione del Name Day – che in Svezia rientra tra le celebrazioni nazionali – la futura Regina aveva scelto di presentarsi alla folla al fianco alla propria famiglia, ma di marcia con la divisa delle Forze Armate Svedesi.

Da quasi due anni, la Principessa Ereditaria ha infatti intrapreso un addestramento militare, arruolandosi nel Reggimento Anfibio di Stoccolma e unendosi ai cadetti negli allenamenti estivi. L’addestramento militare, volto ad “ampliare costantemente le conoscenze in preparazione della futura missione come Capo di Stato” è una prassi per tutti i futuri sovrani d’Europa e, così come la svedese Vittoria, anche Leonor di Spagna e Elisabetta del Belgio si sono recentemente arruolate in vista della salita al Trono.

E sembra che alla divisa Vittoria si sia ben presto abituata. Dopo la sorprendente uscita pubblica di marzo, la Principessa ha di nuovo sfoggiato un completo da militare in occasione della recente visita al Centro di Protezione delle Forze di Difesa Svedesi. Per l’occasione, Vittoria si è unita alla marcia dei soldati in tuta mimetica, cappellino e anfibi. I lunghi capelli castani ben nascosti in uno stretto chignon, ma non mancava un vezzo femminile. Se ai piedi la futura Regina indossava dei pesanti anfibi, sulle mani la manicure era impeccabile e rosso fuoco. Mentre sul dito brillava una piccola vera in diamanti con scritto “mamma”, forse un tenero regalo dei piccoli Estelle e Oscar.

La Principessa splende nell’abito a fiori

Vittoria ha mostrato tutta la propria flessibilità stilistica quando, a poche ore di distanza dalla marcia in tuta mimetica, ha partecipato a un elegante evento con un abito da vera Principessa. Ospite della residenza della piattaforma 4K per le donne imprenditrici, la futura Regina ha scelto un look estremamente elegante e femminile. Un lungo e morbido abito a fiori, in una discreta fantasia bianco e nero perfetta per questi giorni che segnano il passaggio dall’estate all’autunno.

Lo scollo tondo e le maniche fino al gomito donano un tocco di morigerata discrezione, così come l’orlo che sfiora il suolo nascondendo le scarpe. Un tocco di lieve sensualità è assicurato dalle cuciture che stringono l’abito in vita, evidenziando appena la curva dei fianchi. Resta lo chignon severissimo della marcia in divisa, che qui si addolcisce grazie a dei grandi orecchini pendenti in diamanti rosa. Infine, l’accessorio cui la Principessa Vittoria non rinuncia mai, che sfili assieme all’esercito o si goda un cocktail tra donne, il suo grande e dolcissimo sorriso.