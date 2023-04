Giorgia Meloni, shopping con bacio ad Andrea Giambruno

Fonte: Ufficio Stampa Chi Giorgia Meloni e compagno Andrea Giambruno

Una giornata di relax in famiglia per Giorgia Meloni, che ha deciso di chiudere, per quanto possibile, la finestra sul mondo della politica, dedicando una domenica ai suoi cari. La Presidente del Consiglio ha inoltre tentato di guadagnarsi un po’ di anonimato, per così dire, provando al meglio a celare la propria identità, fianco a fianco con il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra.

Giorgia Meloni: relax in famiglia

Anche fare shopping in un centro commerciale, circondate dalla propria famiglia, diventa motivo di interesse per i paparazzi se il tuo nome è Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio è così finita nell’obiettivo dei fotografi, le cui immagini saranno pubblicate in esclusiva da Chi.

Un servizio dedicato a uno squarcio di vita quotidiana, che mostra Giorgia Meloni e il suo compagno Andrea Giambruno, mano nella mano con la figlia Ginevra. Ma in che senso la leader di Fratelli d’Italia ha provato a celare la propria identità? La Presidente del Consiglio voleva soltanto poter godere di una domenica di relax, spensierata all’interno di un centro commerciale sulla Laurentina, ovviamente a Roma.

I paparazzi l’hanno avvistata con indosso occhiali neri e soprattutto un berretto di lana. È stata seguita a debita distanza mentre passeggiava tra i vari negozi, facendo shopping come qualsiasi altra persona.

Non potevano mancare i negozi di giocattoli nel percorso, così da soddisfare le richieste della piccola Ginevra. Spazio però anche a negozi di moda (non di marchi dai grandi costi, ndr) e bellezza.

La risposta a chiunque si sia mai chiesto come viva il proprio quotidiano Giorgia Meloni: come tutti. Tanta tenerezza e anche baci di coppia sulle scale mobili, come mostrano le foto, in una giornata dall’agenda finalmente non colma di impegni politici.

La famiglia di Giorgia Meloni

Non è di certo facile vivere a pieno la propria famiglia e ricoprire un importante ruolo politico. Giorgia Meloni lo ha fatto per anni ma ora le cose sono decisamente diverse. Quell’incarico è mutato, fino a renderla la prima donna Presidente del Consiglio.

In una precedente intervista aveva ammesso d’essere fortunata, perché dinanzi a tali difficoltà può fare affidamento su diverse persone che l’aiutano: “Qualcosa che tantissimi genitori in Italia non hanno”.

Un lavoro di certo complicato ed è chiaro il senso di colpa che si genera nel dover stare così tanto tempo lontana da sua figlia Ginevra, di quasi 7 anni, avuta nel 2016: “Cerco di mettercela tutta per ritagliarmi più tempo possibile da trascorrere con lei”.

Ad aiutarla c’è però soprattutto il suo compagno Andrea Giambruno, che lei definisce un padre straordinario, presente e attento: “Sa arrivare dove io non riesco”. A lui si aggiungono, poi, sua sorella Arianna e i nonni della piccola Ginevra, senza dimenticare la tata Betty, “parte della famiglia”.

Come detto, nessuna ombra sul rapporto con Andrea Giambruno, giornalista e autore televisivo, che ha incontrato per la prima volta Giorgia Meloni nel 2014, dietro le quinte di una trasmissione Mediaset: “I nostri occhi si incrociarono. Non so dire, è stato un attimo”. Colpo di fulmine che ha portato a una splendida famiglia colma d’amore.