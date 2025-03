Fonte: IPA Vittoria di Svezia

Il Palazzo Reale svedese ha aperto le sue porte, il 19 marzo 2025, agli ospiti di una maestosa Cena di Gala. Si trattava del ricevimento annuale per i più importanti funzionari del regno in diversi ambiti, come lo sport, gli affari, la diplomazia e la cultura. A ricevere i 150 ospiti illustri sono stati il Re Carlo Gustavo, la Regina Silvia, ma anche i Principi Vittoria, Daniel e Carlo Filippo.

L’erede al trono scandinavo è apparsa raggiante all’incontro prestigioso, anche se ha deciso d’indossare un look riciclato, ispirato alla primavera.

Vittoria di Svezia, l’abito con fiori ricamati

Vittoria di Svezia, futura Regina del paese nordico, è sempre di più protagonista della Monarchia Scandinava, presenziando a eventi pubblici e assolvendo a obblighi militari, come quando si è mostrata di recente in uniforme in occasione del suo onomastico. La Principessa ha mostrato invece un deciso cambio di look in occasione della Cena di Gala che ha avuto luogo mercoledì sera a Palazzo Reale, dove la scelto d’indossare un abito favoloso, creato dalla stilista svedese Frida Jonsvens.

Si trattava di un abito davvero regale con un corpetto aderente, un taglio in vita e una gonna ampia che si prolungava in una coda. Il vestito, confezionato in una stoffa nude, era completamente arricchito da decori floreali di diversi colori, ricamati su uno strato di tulle che seguiva tutta la lunghezza dell’abito.

Vittoria di Svezia aveva già indossato la creazione sartoriale in due diverse occasioni. La Principessa aveva scelto il ricco vestito, infatti, già per il ritratto ufficiale scattato in occasione del decimo anniversario del suo matrimonio con il Principe Daniel nel giugno 2020. Ma l’abito ricamato era stato protagonista anche del look della Principessa per una cena di stato nel novembre 2021.

Fonte: IPA

Vittoria di Svezia ha completato il look con un diadema di diamanti dal design floreale, con un paio d’orecchini pendenti e con una collana con un ciondolo brillante.

Silvia di Svezia, il fascino del floreale

La Regina Silvia di Svezia, come la figlia Vittoria, era presente alla Cena di Gala, che ha avuto luogo il 19 marzo 2025. Come la figlia, anche la sovrana del regno scandinavo ha scelto un abito floreale per l’occasione importante, ma la prima donna di Svezia ha seguito le scelte stilistiche della Principessa anche nell’indossare un vestito con cui si era già mostrata in pubblico in passato.

Fonte: IPA

Silvia di Svezia ha scelto per l’occasione un abito completamente ricamato nei toni del nero e del grigio, con taglio dritto e le maniche lunghe, leggermente svasate. I decori del vestito avevano un design floreale, come quelli che ornavano il look della Principessa, ed era già stato indossato dalla Regina nel luglio 2017, in occasione del compleanno del principe Max di Baviera. Anche Silvia di Svezia ha indossato una corona sul capo, che era adornata da diamanti e zaffiri dalla forma ovale.

Così come le prime due donne di Svezia, anche un’altra importante esponente della Casa Reale scandinava, la Principessa Cristina, ha presenziato alla Cena di Gala con un look floreale, come se si fossero messe d’accordo per celebrare la primavera.