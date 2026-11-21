Noemi torna con un brano intimo sui sentimenti complicati, scritto a quattro mani con Settembre. E il videoclip è un piccolo cortometraggio sulle fragilità

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Noemi

Certe cose le teniamo dentro per giorni, mesi, a volte persino anni. Per timore di una reazione, per orgoglio oppure perché trovare le parole giuste sembra impossibile. Noemi conosce bene queste emozioni e ha deciso di trasformarle in musica. Si intitola Le cose che non dico il suo nuovo singolo che arriva dopo un’estate trascorsa sulle note di Tu cosa fai questa sera.

Questa volta la cantante sceglie sonorità più raccolte e una storia che tocca da vicino chiunque abbia vissuto un amore complicato. Il risultato è una ballad che parla di rimpianti, distanze e di tutti quei discorsi che avremmo voluto affrontare prima.

Noemi, cosa racconta il singolo Le cose che non dico

“A volte basta una parola per rompere un muro, un abbraccio per colmare una distanza, una mano tesa per ricordare a qualcuno che non è solo”. Con queste parole, condivise su Instagram, Noemi ha raccontato il messaggio che vuole trasmettere con il suo nuovo singolo. Un invito a parlare, ad ascoltarsi e a non lasciare che piccoli malintesi diventino distanze impossibili da colmare.

Le cose che non dico, scritta dalla cantante insieme a Settembre e prodotta da Charlie Charles, parte proprio da una situazione che conosciamo un po’ tutti: avere qualcosa sul cuore e continuare a rimandare il momento di dirlo. Nel testo, però, quel momento sembra essere arrivato troppo tardi. Una storia d’amore è finita e a prendere il sopravvento sono i rimorsi, le domande senza risposta e la nostalgia di quando tutto sembrava più semplice.

Tra i versi affiorano immagini quotidiane, dai ricordi di una stazione a quelli di una casa condivisa, che riportano alla mente i momenti trascorsi insieme. C’è anche la difficoltà di ammettere i propri sbagli, soprattutto quando si comprende che alcune ferite avrebbero potuto essere evitate.

Il significato della canzone, però, riguarda anche ciò che accade fuori dalle relazioni sentimentali. Quante volte, per non preoccupare qualcuno o per paura di essere giudicati, preferiamo rispondere che va tutto bene? Noemi invita a superare questa abitudine e a trovare il coraggio di raccontarsi, anche quando farlo non è facile.

Il videoclip è un corto cinematografico

Per dare immagini alla sua nuova canzone, Noemi ha scelto un videoclip che ricorda il cinema: un corto che affronta le fragilità diretto da Lorenzo Dellapasqua.

Attraverso le finestre di un palazzo scorrono storie molto diverse: una coppia che ritrova la complicità grazie alla musica, una festa che nasconde la solitudine di chi vi partecipa, un ragazzo che cerca l’accettazione della famiglia e una donna vittima di violenza domestica.

Quattro racconti che danno un volto alle emozioni più difficili da esprimere, ricordando quanto possa fare la differenza sentirsi ascoltati.

Le cose che non dico, il testo

Scusa se non ho mai visto quei nodi in te

è facile perdersi tra cose stupide

le paure fanno a botte

ti sembrerò suscettibile

ma è soltanto un modo per nascondermi

da te

Fermi su un marciapiede

vicino alla stazione

quanto avevamo sete dell’amore che ora non ho

ho rovinato tutto quanto lo so, lo so, lo so

e non mi dire basta

non voglio farti male

tu che hai sempre guardato il mondo coi colori che ho

io ti ho lasciato solo il grigio

una frase sopra il frigo

le cose che non dico

le cose che non dico

[…]