Settembre, chi è il cantante tra le nuove proposte di Sanremo 2025

Fonte: IPA Settembre

Quest’anno, tra i talenti che sono riusciti a rientrare nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025 ci sono alcuni volti che il pubblico ha già potuto conoscere all’interno di talent show musicali che hanno fatto da priva vetrina a voci carismatiche e promettenti.

Uno di questi è Settembre, giovane cantante partenopeo che prima di coronare il sogno del Teatro Ariston è stato parte dei concorrenti di X Factor 2023 e non solo. Scopriamo tutto su di lui.

Chi è Settembre

Settembre, all’anagrafe Andrea Settembre, è uno dei 4 concorrenti che quest’anno salirà sul palco di Sanremo 2025 nell’ambito delle Nuove Proposte. Nato a Napoli il 9 ottobre 2001, il cantante si avvicina al mondo dello spettacolo fin da bambino: a 6 anni inizia a frequentare corsi di danza e, successivamente, inizia ad allenare il suo talento canoro iscrivendosi a un’accademia musicale.

Appena adolescente, ma subito determinato a portare avanti la sua passione, Settembre partecipa a vari talent show. A 12 anni partecipa a Io Canto su Canale 5 e, nel 2016, vince il Festival Show con il brano Su.

Nel 2019 prende parte a The Voice of Italy nel team di Gigi D’Alessio, ma il suo percorso nello show si interrompe alle Battles. L’uscita dal programma non lo demoralizza, e nel 2020 amplia la sua discografia con canzoni come Soli insieme e Bum bum.

Settembre a “X Factor 2023”

Il momento di svolta della sua carriera artistica arriva nel 2023, quando si mette in gioco alle audizioni di X Factor, talent show di Sky condotto, quell’anno, da Francesca Michielin. Giovanissimo e con tante cose da dire, Settembre si presenta con la volontà di portare sul palco tematiche importanti veicolandole con il genere rap e le sue origini napoletane.

Il suo talento colpisce fin da subito Dargen D’Amico, che decide di sceglierlo come componente della sua squadra. Il percorso con il suo giudice gli permette di spaziare tra i generi e di portare freschezza sul palco con il suo inedito Lacrime: un talento, il suo, che convince anche gli spettatori a casa tanto da aprirgli le porte della finale insieme a Maria Tomba, amica e (anche lei) concorrente delle Nuove Proposte di Sanremo 2025.

Settembre, il percorso verso “Sanremo 2025”

Terminata l’avventura di X Factor, Andrea Settembre punta al palco più ambito e amato d’Italia. Nel 2024 partecipa alle audizioni di Sanremo Giovani e viene scelto tra i nomi pronti a contendersi l’entrata ufficiale al Festival.

Dopo una serie di performance uno contro uno, Settembre riesce a conquistare il posto tra i finalisti e, alla fine, anche quello tra le Nuove Proposte della kermesse.

Il brano, già edito, che sentiremo durante il Festival è Vertebre: una canzone intima e sincera che ha l’obiettivo di parlare alla sua generazione sottolineando l’importanza di accettare le proprie insicurezze e di abbracciare la complessità delle emozioni che definiscono ognuno di noi.

Parlando del pezzo, il cantante ha raccontato: “Credo la verità, l’autenticità delle emozioni che ho messo nel brano. È un pezzo che sento magico, e spero che questo sia arrivato anche agli altri”. Non resta che aspettare la settimana più attesa dell’anno e riascoltarlo sul palco di Sanremo.