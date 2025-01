Chi è Maria Tomba, la cantante tra le nuove proposte di Sanremo 2025

Fonte: IPA Maria Tomba

L’edizione 2025 del Festival di Sanremo, ormai alle porte, offrirà l’opportunità di ascoltare, oltre ai 30 Big in gara, anche 4 giovani talenti selezionati tra le Nuove Proposte della kermesse condotta da Carlo Conti.

Tra questi spicca Maria Tomba, una ragazza spumeggiante e autoironica che non è certo un volto nuovo per i fan dei talent musicali. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Maria Tomba

Classe 2002, Maria Tomba è una giovane cantante nata a Verona che, fin da bambina, ha coltivato una passione irrefrenabile per la musica. Già all’età di 11 anni ha iniziato a prendere lezioni di canto e a partecipare ai primi concorsi canori, per poi avvicinarsi anche al mondo del teatro.

A 14 anni, il suo amore per la musica prende una direzione più precisa con l’approccio al cantautorato: Maria scrive le sue prime canzoni, raccontando sogni, avventure ed esperienze personali con uno stile ironico e fuori dagli schemi. Questo approccio creativo, che lei stessa definisce “con un filtro a colori”, diventa presto una sua caratteristica distintiva.

L’obiettivo di fare della musica il suo mestiere rimane radicato anche durante i momenti più difficili, come la perdita del padre, venuto a mancare a causa di una malattia. Dopo il liceo, Maria sceglie di trasferirsi a Milano per inseguire il suo sogno musicale, vivendo in un convitto di suore. La svolta arriva nel 2023, quando partecipa ai provini di X Factor.

“Per me cantare è una grossa valvola di sfogo. Mi piace trasmettere positività, gioia, allegria e anche amore,” ha spiegato in un’intervista.

Maria Tomba, il percorso a “X Factor 2023”

A X Factor 2023 Maria Tomba si distingue fin dalle audizioni, dove conquista i giudici con la sua energia contagiosa e il suo look iconico: colori sgargianti, pantofole pelose e pigiami che diventano un vero e proprio simbolo del suo stile. La sua voce intensa e potente incanta il pubblico e i giudici, in particolare Fedez, che la sceglie per la sua squadra.

Durante il programma, Maria dimostra una straordinaria versatilità, passando con disinvoltura da ballad emozionanti a brani più ritmati e moderni. Tra le sue esibizioni più memorabili, spicca l’interpretazione del suo primo inedito, Crush, che la porta fino alla finale.

Dopo X Factor, Maria pubblica il singolo Malefica, che segna una nuova fase della sua carriera, mostrando un lato più maturo e consapevole della sua musica.

Maria Tomba tra le Nuove Proposte di Sanremo 2025

Nel 2024, Maria Tomba torna in tv come finalista di Sanremo Giovani, una competizione che offre l’opportunità di accedere al prestigioso palco dell’Ariston tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025.

Scelta tra i talenti di Area Sanremo, Maria presenta il brano Goodbye (voglio good vibes), una canzone che conquista la Commissione Musicale grazie al suo mix di leggerezza e profondità. Il brano è un inno alla positività, con un testo sincero e una melodia coinvolgente che riflette la sua personalità.

Per Maria, il palco dell’Ariston rappresenta il coronamento di un sogno, un momento che dedica al padre. “Nel 2020 ero a Sanremo per un concorso canoro al Palafiori, con me c’era mio papà Massimo. Era lui che mi accompagnava sempre. Siamo passati davanti all’Ariston, dove c’erano le transenne in vista del Festival, e mi disse: ‘Tu un giorno canterai lì dentro fra i Big’. Gli risposi che aveva ragione, anzi glielo promisi stringendolo forte. Lui adesso non c’è più, ma ci aveva visto giusto, anzi forse nel suo cuore già lo sapeva. E lì canterò anche per lui” ha raccontato emozionata.