Finale X Factor, dove vederla, biglietti, ospiti e cantanti

La finale di X Factor sta per arrivare! Dove vederla, quali saranno gli ospiti e i cantanti in gara per la vittoria.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La Finale di X Factor 2025 si prepara a trasformarsi in uno degli appuntamenti musicali più attesi del momento. L’edizione di quest’anno è stata caratterizzata da una straordinaria varietà di talenti, personalità e generi, offrendo al pubblico un percorso ricco di emozioni e sfide che ha portato fino al gran finale quattro artisti completamente diversi tra loro.

Cantanti differenti, ma accomunati dalla stessa determinazione: salire sul palco e conquistare il titolo di vincitore. Con un palcoscenico imponente allestito nel cuore di Napoli, a piazza del Plebiscito, e una scenografia pensata per valorizzare le performance live, la finale di X Factor promette un’atmosfera carica di adrenalina, grandi sorprese e momenti iconici.

Finale X Factor: cantanti in gara, regole e come si vota

A contendersi la vittoria nella Finale di X Factor 2025 ci saranno rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo, quattro finalisti che durante il percorso hanno dimostrato di saper interpretare la musica con grande personalità e consapevolezza. Ognuno porta sul palco un universo artistico differente: dalle sonorità più intime e introspettive a quelle più energiche, fino a proposte musicali contaminate da stili contemporanei e influenze internazionali. La finale rappresenta l’ultima sfida.

La struttura della serata riprende il format consolidato del talent show, con diverse manche che metteranno alla prova i cantanti. Si alterneranno brani con orchestra, performance inedite e cover, fino all’attesissimo duello finale che decreterà il vincitore. Il pubblico avrà un ruolo determinante anche questa volta. Il voto, che si potrà esprimere tramite l’app ufficiale, SMS o la piattaforma web del programma, resterà aperto in alcuni momenti specifici della diretta e accompagnerà tutta la gara.

I super ospiti e i giudici

A rendere ancora più prestigiosa la finale di X Factor 2025 ci sarà una super ospite di fama internazionale: Laura Pausini, pronta a conquistare il pubblico con una performance dedicata all’evento.

Accanto ai finalisti ritroveremo la giuria al completo, composta da Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani. Le loro opinioni hanno segnato profondamente questa edizione, tra scelte coraggiose, dibattiti accesi e crescita artistica dei rispettivi team. Durante la finale i giudici saranno chiamati ancora una volta a commentare, analizzare e sostenere i propri talenti, contribuendo alla narrazione di una serata destinata ad appassionare il pubblico.

Dove e come vedere la finale di X Factor 2025

La finale andrà in onda giovedì 4 dicembre 2025 dalla spettacolare Piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l’occasione in un’arena a cielo aperto. Lo show sarà trasmesso in diretta su Sky Uno, disponibile in streaming su NOW e accessibile anche tramite Sky Go, permettendo agli spettatori di seguire l’evento ovunque si trovino. L’atmosfera coinvolgente della piazza, il pubblico dal vivo e la tradizionale cura per la produzione renderanno questa finale una grande celebrazione della musica pop contemporanea.

I biglietti, come accaduto lo scorso anno, sono gratuiti, ma disponibili solo tramite invito. Purtroppo sono andati esauriti in pochissimo tempo, confermando l’enorme attesa per un evento che ogni anno punta a superarsi in termini di spettacolarità e impatto emotivo.

