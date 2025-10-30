X Factor, anticipazioni del secondo Live: Emma ospite della serata

X Factor 2025 prosegue il percorso di gara aprendo le porte del secondo Live. Una serata che, dopo il debutto della scorsa settimana, riporta i concorrenti sul palco con un solo obiettivo: conquistare pubblico e coach per mantenere il loro posto in uno dei talent show più amati.
Anche in questa puntata non mancano le sfide: nuove assegnazioni, un ballottaggio e, ovviamente, una super ospite: Emma.
“X Factor 2025”, le anticipazioni del secondo Live
Stasera, giovedì 30 ottobre, l’X Factor Arena si accende per il secondo Live di X Factor 2025. Un nuovo appuntamento che vede ancora una volta i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi portare sul palco i propri concorrenti per una sfida fino all’ultima nota.
Dopo un primo Live che ha visto Achille Lauro salutare i Coppers Jitters, la competizione si fa sempre più serrata. Anche stasera il meccanismo resta quello classico: i concorrenti si dividono in due manche, e i meno votati di ciascuna si ritrovano nel consueto scontro finale, dove saranno i quattro coach a decidere chi resta in gara.
Ad accompagnare pubblico, giudici e concorrenti c’è, come sempre, la padrona di casa Giorgia: il volto rassicurante dello show che, oltre a tirare le fila, regala serenità e buoni consigli post-esibizione.
Ma non solo: la serata inizia già qualche minuto prima con l’Ante Factor. Un assaggio del backstage raccontato da Mariasole Pollio, che raccoglie emozioni e commenti a caldo di concorrenti, giudici e ospiti.
“X Factor 2025”, Emma super ospite e le assegnazioni dei giudici
Proprio come nella prima puntata, anche in questo secondo appuntamento non poteva mancare un nome di punta della musica italiana. Sul palco dell’Arena, questa sera, arriva Emma.
Per l’artista è un ritorno speciale: un’occasione per incontrare da vicino i ragazzi e condividere con il pubblico l’inizio della sua nuova fase musicale, segnata dall’uscita del singolo Brutta Storia.
E dopo la parentesi con la super ospite, arriva il momento più atteso: le assegnazioni dei giudici, che anche questa settimana hanno scelto con cura i brani da affidare ai loro artisti.
Achille Lauro sceglie due pezzi che hanno fatto la storia. Layana sale sul palco con Amandoti dei CCCP – Fedeli Alla Linea, mentre eroCaddeo interpreta una delle ballad più amate di Tiziano Ferro, Sere Nere.
Francesco Gabbani porta i suoi cantanti dentro l’universo delle grandi hit contemporanee. tellynonpiangere si confronta con Abissale di Tananai, PierC con la carica pop-funk di Locked Out of Heaven di Bruno Mars e Michelle con l’energia rock-pop di Next to Me degli Imagine Dragons.
Jake La Furia sceglie per i suoi ragazzi tre brani capaci di raccontarli al meglio. Amanda si misura con l’intensità di No Time To Die di Billie Eilish, Tomasi con l’intimismo di Kurt Cobain di Brunori Sas, mentre Delia porta sul palco una versione del tutto originale di Pink Soldiers di 23.
Paola Iezzi decide invece di spaziare tra generi e stili, mettendo in risalto le diverse anime della sua squadra. Viscardi interpreta Virtual Insanity dei Jamiroquai, Mayu porta la delicatezza pop di Unconditionally di Katy Perry e rob canta Ti sento dei Matia Bazar, un classico intramontabile della musica italiana.
“X Factor 2025”, dove e quando vederlo
Il secondo Live di X Factor 2025 va in onda giovedì 30 ottobre in diretta su Sky e in streaming su NOW a partire dalle 21:15.
Ma non finisce qui: oltre alla serata live, continuano anche i due appuntamenti fissi che accompagnano il percorso degli artisti in gara e permettono di vivere l’atmosfera dello show ogni settimana.
- Dal lunedì al venerdì alle 19:40 c’è il Daily di X Factor 2025: uno sguardo dietro le quinte che racconta il lavoro quotidiano di giudici e concorrenti, le assegnazioni dei brani e tutta la preparazione ai Live.
- Ogni mercoledì alle 21:15 arriva invece il Road to X Factor 2025, un vero e proprio recap del percorso dei concorrenti: dal rewatch delle esibizioni alle nuove assegnazioni, passando per le prove in sala fino all’accensione delle luci in studio.
