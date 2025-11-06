X Factor, anticipazioni del terzo Live: sfida anni ’90 e ospite Tommaso Paradiso

A "X Factor 2025" arrivano gli anni '90: le anticipazioni e il meccanismo del terzo live che vede ospite Tommaso Paradiso

Pubblicato: 6 Novembre 2025 11:45

"X Factor 2025", i giudici pronti al terzo Live

Tutto pronto per il terzo Live di X Factor 2025. La puntata di giovedì 6 novembre profuma di nostalgia e grandi hit: questa settimana il palco dell’Arena si trasforma in una vera e propria macchina del tempo. Il tema è Back to the 90s, un viaggio musicale tra successi intramontabili, icone pop e brani che hanno fatto da colonna sonora a un’intera generazione.

A guidare la serata è come sempre Giorgia, mentre i quattro giudici – Achille Lauro, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Paola Iezzi – si preparano a un nuovo round di sfide e strategie. Due manche, tensione crescente e l’immancabile scontro finale decreteranno chi dovrà lasciare la gara. Ma non solo: il palco accoglie anche un nuovo ospite. Tommaso Paradiso.

“X Factor 2025”, le anticipazioni del terzo Live

Il terzo Live di X Factor 2025 ha un solo obiettivo: farci tornare negli anni in cui si registravano le cassette, si guardavano i videoclip su MTV e ogni canzone aveva un ritornello da urlare in macchina.

Il tema della puntata condotta da Giorgia è infatti Back to the 90s, e il palco dell’Arena si trasforma in un concentrato di nostalgia pop, tra hit immortali e icone musicali che continuano a far ballare intere generazioni.

Una nuova sfida per i concorrenti e per i giudici che sperano di continuare il viaggio con tutti i talenti che hanno selezionato. Come sempre, il meccanismo dei Live resta serrato: dopo la prima manche, i meno votati finiscono tra i candidati all’eliminazione, poi si riparte con la seconda tornata di performance.

Alla fine, i concorrenti al ballottaggio si giocano tutto nello scontro diretto, con i giudici e il pubblico che decidono chi resta in gara.

Giorgia
Giorgia sul palco di X Factor

Le assegnazioni dei giudici

Le scelte dei giudici raccontano perfettamente lo spirito della serata Live. Achille Lauro punta su due brani iconici del pop-rock italiano: Layana canta Meravigliosa Creatura di Gianna Nannini, mentre eroCaddeo si misura con Uomini soli dei Pooh, un classico che richiede grande interpretazione e presenza scenica.

Francesco Gabbani si affida invece a tre hit impossibili da non cantare: tellynonpiangere porta in scena Qualcosa di grande dei Lùnapop, PierC affronta l’evergreen I Don’t Want to Miss a Thing degli Aerosmith, e Michelle si immerge nel pop malinconico di Torn di Natalie Imbruglia.

Jake La Furia mixa Britpop e cantautorato italiano: Tomasi prende in mano Don’t Look Back In Anger degli Oasis, mentre Delia reinterpreta Dolcenera di Fabrizio De André in una versione personale e contemporanea.

Infine, Paola Iezzi gioca su tre mondi diversi: Viscardi punta sull’energia di Black or White di Michael Jackson, Mayu si confronta con One degli U2, e rob riporta sul palco lo spirito ribelle di What’s Up? delle 4 Non Blondes.

“X Factor”, Tommaso Paradiso ospite del terzo Live

La serata si accende anche grazie alla presenza di un ospite d’eccezione: Tommaso Paradiso, cantante tra i protagonisti più amati del pop italiano. È in cima alle classifiche radio con Lasciamene un po’, e approfitta del palco di X Factor per presentare un’anteprima del suo nuovo progetto discografico: Casa Paradiso, il disco in uscita il 28 novembre.

“X Factor 2025”, dove e quando vederlo

Il terzo Live di X Factor 2025 va in onda giovedì 6 novembre in diretta su Sky e in streaming su NOW a partire dalle 21:15.

Ma non finisce qui: oltre alla serata live, continuano anche i due appuntamenti fissi che accompagnano il percorso degli artisti in gara e permettono di vivere l’atmosfera dello show ogni settimana.

  • Dal lunedì al venerdì alle 19:40 c’è ilDaily di X Factor 2025: uno sguardo dietro le quinte che racconta il lavoro quotidiano di giudici e concorrenti, le assegnazioni dei brani e tutta la preparazione ai Live.
  • Ogni mercoledì alle 21:15 arriva invece ilRoad to X Factor 2025, un vero e proprio recap del percorso dei concorrenti: dal rewatch delle esibizioni alle nuove assegnazioni, passando per le prove in sala fino all’accensione delle luci in studio.

