X Factor, anticipazioni del terzo Live: sfida anni ’90 e ospite Tommaso Paradiso

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ufficio stampa Sky "X Factor 2025", i giudici pronti al terzo Live

Tutto pronto per il terzo Live di X Factor 2025. La puntata di giovedì 6 novembre profuma di nostalgia e grandi hit: questa settimana il palco dell’Arena si trasforma in una vera e propria macchina del tempo. Il tema è Back to the 90s, un viaggio musicale tra successi intramontabili, icone pop e brani che hanno fatto da colonna sonora a un’intera generazione.

A guidare la serata è come sempre Giorgia, mentre i quattro giudici – Achille Lauro, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Paola Iezzi – si preparano a un nuovo round di sfide e strategie. Due manche, tensione crescente e l’immancabile scontro finale decreteranno chi dovrà lasciare la gara. Ma non solo: il palco accoglie anche un nuovo ospite. Tommaso Paradiso.

“X Factor 2025”, le anticipazioni del terzo Live

Il terzo Live di X Factor 2025 ha un solo obiettivo: farci tornare negli anni in cui si registravano le cassette, si guardavano i videoclip su MTV e ogni canzone aveva un ritornello da urlare in macchina.

Il tema della puntata condotta da Giorgia è infatti Back to the 90s, e il palco dell’Arena si trasforma in un concentrato di nostalgia pop, tra hit immortali e icone musicali che continuano a far ballare intere generazioni.

Una nuova sfida per i concorrenti e per i giudici che sperano di continuare il viaggio con tutti i talenti che hanno selezionato. Come sempre, il meccanismo dei Live resta serrato: dopo la prima manche, i meno votati finiscono tra i candidati all’eliminazione, poi si riparte con la seconda tornata di performance.

Alla fine, i concorrenti al ballottaggio si giocano tutto nello scontro diretto, con i giudici e il pubblico che decidono chi resta in gara.

Ufficio stampa Sky

Le assegnazioni dei giudici

Le scelte dei giudici raccontano perfettamente lo spirito della serata Live. Achille Lauro punta su due brani iconici del pop-rock italiano: Layana canta Meravigliosa Creatura di Gianna Nannini, mentre eroCaddeo si misura con Uomini soli dei Pooh, un classico che richiede grande interpretazione e presenza scenica.

Francesco Gabbani si affida invece a tre hit impossibili da non cantare: tellynonpiangere porta in scena Qualcosa di grande dei Lùnapop, PierC affronta l’evergreen I Don’t Want to Miss a Thing degli Aerosmith, e Michelle si immerge nel pop malinconico di Torn di Natalie Imbruglia.

Jake La Furia mixa Britpop e cantautorato italiano: Tomasi prende in mano Don’t Look Back In Anger degli Oasis, mentre Delia reinterpreta Dolcenera di Fabrizio De André in una versione personale e contemporanea.

Infine, Paola Iezzi gioca su tre mondi diversi: Viscardi punta sull’energia di Black or White di Michael Jackson, Mayu si confronta con One degli U2, e rob riporta sul palco lo spirito ribelle di What’s Up? delle 4 Non Blondes.

“X Factor”, Tommaso Paradiso ospite del terzo Live

La serata si accende anche grazie alla presenza di un ospite d’eccezione: Tommaso Paradiso, cantante tra i protagonisti più amati del pop italiano. È in cima alle classifiche radio con Lasciamene un po’, e approfitta del palco di X Factor per presentare un’anteprima del suo nuovo progetto discografico: Casa Paradiso, il disco in uscita il 28 novembre.

“X Factor 2025”, dove e quando vederlo

Il terzo Live di X Factor 2025 va in onda giovedì 6 novembre in diretta su Sky e in streaming su NOW a partire dalle 21:15.

Ma non finisce qui: oltre alla serata live, continuano anche i due appuntamenti fissi che accompagnano il percorso degli artisti in gara e permettono di vivere l’atmosfera dello show ogni settimana.

Dal lunedì al venerdì alle 19:40 c’è ilDaily di X Factor 2025: uno sguardo dietro le quinte che racconta il lavoro quotidiano di giudici e concorrenti, le assegnazioni dei brani e tutta la preparazione ai Live.

Ogni mercoledì alle 21:15 arriva invece ilRoad to X Factor 2025, un vero e proprio recap del percorso dei concorrenti: dal rewatch delle esibizioni alle nuove assegnazioni, passando per le prove in sala fino all’accensione delle luci in studio.

