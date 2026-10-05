Agisce come un trattamento intensivo giorno e notte, la crema antiage di Nivea al Coenzima Q10 e collagene è il boost di benessere per la pelle da avere ora

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Un boost di nutrimento e un'azione antiage immediata, dia di giorno che di notte

Un solo trattamento giorno e notte che agisce in modo mirato e costante contro i segni del tempo? La crema Nivea Q10 anti-rughe Collagen Expert è la risposta a ogni vostro desiderio, e grazie ad Amazon, potete averla in sconto proprio adesso, approfittando dell’offerta Prime anticipata in corso.

Una crema viso antiage dall’azione mirata, che agisce su più livelli e lavora per il benessere completo della cute, trasformandosi nel trattamento che avete sempre sognato di provare sulla vostra pelle per assicurargli massima idratazione e un boost di nutrimento anti invecchiamento mai provato prima.

Offerta Nivea La crema viso antiage al Coenzima Q10 e collagene

La crema viso antiage Nivea Q10 Collagen Expert, un boost di benessere per la cute

Ma cos’ha di così speciale questa crema viso Nivea? Ha dalla sua parte la composizione, un vero mix di ingredienti che agiscono in perfetta sinergia per il benessere totale della pelle, e naturalmente per mantenerla giovane, luminosa e tonica. Un boost di alleati della cute come:

il coenzima Q10 Puro, che aiuta a stimolare la produzione di energia cellulare e a proteggere i tessuti cutanei dallo stress ossidativo, grazie alla sua potente azione antiossidante costante;

che aiuta a stimolare la produzione di energia cellulare e a proteggere i tessuti cutanei dallo stress ossidativo, grazie alla sua potente azione antiossidante costante; i peptidi di Collagene , che agiscono per stimolare i processi di rigenerazione dei tessuti connettivi, andando a migliorare la salute generale della pelle, ma anche quella delle articolazioni e dei muscoli del viso:

, che agiscono per stimolare i processi di rigenerazione dei tessuti connettivi, andando a migliorare la salute generale della pelle, ma anche quella delle articolazioni e dei muscoli del viso: le ceramidi, che costituiscono circa il 50% della barriera cutanea e che servono per rinforzarla, trattenere l’acqua e proteggere la cute dagli agenti esterni.

Tutti componenti che agiscono in modo mirato per il benessere della pelle del viso, ma anche come un potente antirughe e che sono particolarmente adatti per donare massima idratazione anche alla pelle molto secca (per circa 72 ore) o soggetta a cedimento, come nel caso delle cuti mature, ridicendolo visibilmente in soli sette giorni.

Perché provarla ora

Ma la crema viso antiage Nivea Q10 Collagen Expert ha anche un altro vantaggio che la rende il trattamento ideale sia per il giorno che per la notte: la sua texture, ultra confortevole e particolarmente adatta a questo cambio di stagione, quando anche la nostra skincare deve adeguarsi alle nuove temperature e necessità cutanee.

La crema di Nivea, infatti, ha una texture burrosa e cremosa, che si fonde in profondità sulla pelle di viso, collo e décolleté, rafforzando efficacemente la barriera di idratazione cutanea e lasciando la pelle immediatamente più morbida, elastica e priva di qualsiasi sensazione di pesantezza o untuosità.

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Come si utilizza la crema viso antiage di Nivea

Un prodotto che si può utilizzare come crema viso antiage da giorno, applicandola con un leggero strato durante la skincare ma anche come trattamento intensivo notturno, utilizzandone una quantità maggiore e lasciando che la crema agisca durante la notte approfittando del potere rigenerativo che la nostra pelle ha durante le ore in cui dormiamo.

Ed ecco che la vostra pelle e il vostro viso godranno di una seconda giovinezza in pochissimi giorni. Dopo solo 4 settimane di uso regolare, infatti, la vostra pelle apparirà più soda, tonica e con un contorno del viso definito, riducendo il cedimento dell’ovale. Un risultato confermato dall’88% delle donne che l’hanno già provata e che agirà come l’alleato antiage migliore che abbiate mai avuto.

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