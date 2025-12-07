Bunny Bangs, cos’è la frangia alla Sabrina Carpenter che dona a tutte (ma proprio a tutte)

Cosa hanno in comune Sabrina Carpenter e l'immagine cartoonizzata di un tenero coniglietto? Apparentemente niente, evidentemente la frangia: tutto sulla Bunny Bangs che sta facendo impazzire la Gen Z, come si realizza ed i consigli di styling con annessi prodotti

Getty Images Sabrina Carpenter in concerto

La storia si ripete senza eccezioni, da qualche anno a questa parte: non c’è stagione che tenga, la frangia occupa sempre la cima delle tendenze capelli del momento e questa è una realtà sotto gli occhi — o forse dovremmo dire sopra — di tutti, ma ognuna di esse ha di certo la sua favorita.

Quella dell’autunno-inverno 2025/26, come da regola, si chiama Bunny Bangs ed è la più dolce mai vista. Basti pensare che, dalla sua ascesa, soltanto su TikTok l’hashtag del trend ha superato il milione di visualizzazioni nel giro di poche settimane: il nome, adorabile ed anche un filo ironico, si rifà alle orecchie di un tenero coniglietto e racconta di lei già molto. Come si può immaginare si tratta di una frangia morbida, leggera e arrotondata che promette di incorniciare il viso in maniera delicata, rievocando quella stessa estetica cartoon vintage tanto amata ma applicata all’idea di moderna femminilità. Una del tutto spontanea, come piace adesso, e proprio per questo irresistibile.

A differenza della più nota Baby Bangs e delle declinazioni più dritte e compatte del taglio, questa ultima variante si contraddistingue per una forma semicircolare che segue la naturale curvatura delle sopracciglia: la sua lunghezza sfiora il centro della fronte per poi allungarsi gradualmente verso la zona temporale, secondo un immaginario un arco che dona istantanea dolcezza allo sguardo, come vediamo su Sabrina Carpenter. Sarebbe proprio lei, infatti, colei che ha ispirato l’estetica in oggetto.

Rilassata e vaporosa, la Bunny Bang si anima con l’aria ed evita il popolare “effetto tendina” che però per molte risulta fin troppo costruito. Il suo segreto sta infatti nella progressione soft delle lunghezze: in corso d’opera questa viene leggermente sfoltita al centro, dove deve risultare più leggera, mentre i lati vengono lasciati più pieni per poi amalgamarsi con il resto della chioma.

Proprio per tale motivo è necessario che ad effettuare il taglio sia un professionista: in salone le ciocche vengono lavorate — spesso con il rasoio — da asciutte, in modo da poter plasmare il risultato secondo la posa reale del capello.

La cosa migliore della tendenza? Che è sorprendentemente democratica: la frangetta di cui si parla si adatta infatti a molte tipologie di viso, esaltandole tutte. Se su volti ovali e allungati apporta equilibrio, su quelli più pieni crea verticalità alleggerendo i tratti. Persino i visi squadrati ne possono trarre vantaggio, in quanto le linee morbide del look smussano otticamente i contorni spigolosi.

In termini di texture, invece, la Bunny Bangs dà il meglio di sé su capelli lisci oppure leggermente mossi, dove la sua cruciale curvatura viene naturalmente definita.

Offerta ghd The Blow Dryer Spazzola tonda in ceramica perfetta per la tecnica blow-dry

Offerta Faszin Asciugacapelli Professionale Phon capelli con 3 impostazioni di temperatura, aria fredda, 1 diffusore e 2 concentratori

Ma niente paura, ad accorrere in aiuto è comunque il buon vecchio styling: il procedimento è in realtà molto semplice, ma richiede una certa precisione. Saranno sufficienti una spazzola tonda, una di piccolo diametro, ed un getto d’aria di media potenza per curvare le lunghezze dall’interno verso l’esterno.

Offerta L'Oréal Professionnel Siero Glass Shine Anti Crespo Siero capelli ad effetto luminoso con fattore protettivo dal calore

La frangia andrà asciugata in diagonale a destra e a sinistra, così da scongiurare eccessi di volumi al centro. Per un risultato più soffice si può applicare del siero sulle punte, mentre per maggiore definizione l’ideale è un setting spray. Il proposito, però, dovrà essere lo stesso per tutte: quello di una frangia morbida e naturale, assolutamente non rigida, proprio come quella che la cantante di Espresso sfoggia.

