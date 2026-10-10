Fiorello, torna con lui in tv anche Biggio: “Lo facciamo questo varietà?”. I dubbi su Affari Tuoi

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Getty Images Fiorello e Biggio

Fabrizio Biggio accompagnerà Fiorello nella sua nuova avventura sul piccolo schermo: è quanto emerge da un nuovo spot diffuso dalla Rai, che anticipa il ritorno dei conduttori de La Pennicanza sulla rete ammiraglia il prossimo 18 ottobre alle 20.30. E in molti si chiedono: cosa succede ad Affari Tuoi?

Fiorello torna con Biggio su Rai1

Nel congedare il pubblico de La Pennicanza la scorsa estate, Fabrizio Biggio e Fiorello avevano scherzato: “Torniamo verso ottobre. Non si sa come, quando e perché”. Una promessa rimasta finora avvolta da qualche incognita, che oggi assume contorni più chiari. In un nuovo spot promozionale, che fa il verso a una recente reclame con Brad Pitt protagonista, i conduttori annunciano il ritorno su Rai1.

Giacca di pelle e fondale scuro alle spalle, i due si interrogano sulla nuova avventura che li vedrà protagonisti: “Ma alla fine, questo varietà lo facciamo?” chiede Biggio al collega. Il video rilancia quindi l’appuntamento per il 18 ottobre alle 20.30.

Fiorello e Biggio, il mistero di Affari Tuoi

Il video diffuso dalla Rai non chiarisce tuttavia un dubbio che da settimane perseguita gli spettatori di Rai1: cosa sarà di Affari Tuoi, che attualmente va in onda proprio la domenica alle 20.30? In molti avevano ipotizzato una prima serata anticipata, con Fiorello protagonista di un one-man show vecchia scuola. La presenza di Biggio sembra, almeno in parte, ribaltare la situazione: proprio come a La Pennicanza, i due conduttori potrebbero rendersi protagonisti di una striscia satirica, che potrebbe funzionare anche con una durata ridotta.

La seconda ipotesi, quindi, è quella di un formato domenicale simile a Cinque minuti di Bruno Vespa, con un tono decisamente diverso. D’altro canto, è molto difficile immaginare uno stop ad Affari Tuoi: le puntate del game show di Stefano De Martino sono registrate con largo anticipo e sarebbero quindi già pronti in archivio gli appuntamenti per l’intero mese di ottobre.

Un terzo scenario potrebbe essere quello di una semplice anticipazione: l’appuntamento di domenica 18 ottobre alle 20.30 potrebbe fare da vetrina ai due conduttori per annunciare un varietà in prima serata previsto per una data successiva. Insomma, la questione è piuttosto intricata, e non resta altro che far partire il conto alla rovescia.

Il ritorno di Fiorello in tv

In attesa di capire in quali vesti troveremo Fiorello il prossimo 18 ottobre, i fan possono comunque gioire per un ritorno sul piccolo schermo del loro beniamino, che negli ultimi anni aveva preferito la radio alla televisione. Le sue apparizioni più recenti sulla rete ammiraglia risalgono infatti alle edizioni del Festival di Sanremo condotte dall’amico Amadeus. Nel 2020 e nel 2021 Rosario aveva affiancato il direttore artistico per tutta la durata della kermesse, mentre nel 2024 era tornato sul palco dell’Ariston come mattatore della serata finale.

Per ritrovare una conduzione tutta sua, però, bisogna tornare addirittura al 2011, anno in cui guidava il varietà Il più grande spettacolo dopo il weekend. Non è da escludere che Rai1 possa affidargli nuovamente uno show in prima serata, anche se al momento non ci sono ancora elementi sufficienti per sbilanciarsi. E, soprattutto, la presenza di Biggio al suo fianco ha decisamente scompigliato le carte in tavola.