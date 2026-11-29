Si è spento a Sassari, Gigi Camedda, fondatore dei Tazenda, storica e famosissima band sarda.

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Getty Images Gigi Camedda

Il mondo della musica Gigi Camedda, fondatore dei Tazenda morto a 66 anni. Musicista, compositore e componente della celebre band sarda, Camedda si è spento nell’ospedale di Sassari dove era ricoverato da qualche tempo a causa di una grave malattia.

Gigi Camedda, l’addio dei Tazenda e l’amore per la musica

A dare l’annuncio della morte di Gigi Camedda sono stati i Tazenda sul loro profilo social ufficiale. La band ha postato uno scatto dell’artista sul palco. “Con intorno un mondo d’amore, è volato in alto nel cielo, il nostro e vostro Gigi Camedda – si legge nel messaggio -. Sarà sempre con noi con la sua voce e la sua inesauribile forza vitale. Ti vorremo bene per sempre”.

Con la scomparsa di Camedda i Tazenda perdono un altro membro importantissimo a vent’anni dalla morte di Andrea Parodi, altro storico elemento del gruppo che si è spento nel 2006. Una perdita importante soprattutto per il talento di Gigi che, con il suo lavoro insieme ai Tazenda era riuscito a valorizzare la musica sarda, mescolando la tradizione con sonorità moderne, contaminate dal pop e dal rock.

Era il 1988 quando Gigi Camedda fondò insieme a Gino Marielli e Andrea Parodi i Tazenda. Una band nata con lo scopo di unire la cultura sarda con sonorità contemporanee. Il risultato fu da subito originale e ben riconoscibile, anche all’estero. Nel 1991 arrivò per il gruppo il successo internazionale con la scelta di partecipare al Festival di Sanremo. La canzone Spunta la luna dal monte stregò il pubblico e rese famosissimi i Tazenda.

Il successo e il dolore per la morte di Andrea Parodi

La morte di Andrea Parodi nel 2006 aveva rappresentato un momento difficilissimo per i Tazenda. Un dolore immenso per Gigi Camedda che aveva continuato, proprio per amore dell’amico e collega, a portare avanti il progetto con Gino Marelli. Un lavoro lungo, importante e instancabile, reso ancora più incisivo grazie all’amore immenso per la sua terra, la Sardegna. Un sentimento ricambiato dai fan sardi che hanno sempre seguito, apprezzato e mai abbandonato Camedda.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore da fan, autorità e colleghi. “Oggi ci lascia un grande artista e un grandissimo sassarese – ha spiegato Giuseppe Mascia, sindaco di Sassari -, fortemente legato alla sua città, alla sua identità e alle sue tradizioni. Tutti i sardi gli devono essere grati per aver portato la musica isolana oltre il Tirreno, contribuendo con coraggio innovativo e senso artistico ad accompagnarla nella contemporaneità di sentieri sonori sino ad allora poco esplorati, come il rock e il pop”.

“Ma Sassari – si legge ancora nella nota – gli deve essere tanto più riconoscente per aver sempre saputo incarnare e diffondere il vero spirito di una città che non rinuncia alle proprie radici e ai propri simboli, a iniziare da quel centro storico in cui Gigi viveva e nella cui rinascita credeva fortemente”