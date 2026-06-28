Mara Venier festeggia 20 anni d’amore con Nicola Carraro: “Anniversario speciale”

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ANSA Nicola Carraro e Mara Venier

L’ultima domenica di giugno è un giorno speciale per Mara Venier, e il suo Domenica In stavolta non c’entra. Il 28 giugno la zia della televisione italiana celebra una ricorrenza speciale e personalissima: fu proprio nello stesso giorno di vent’anni fa che Mara convolò all’altare verso il suo grande amore. Per lei e il marito Nicola Carraro si tratta di un anniversario importante, che riporta la gioia dopo i lunghi mesi di paura dovuti dalla malattia di lui.

“Anniversario speciale” per Mara Venier

Mara Venier è tra le più amate della televisione italiana anche per merito della sua sincerità. Pur lontana dal gossip, non ha mai tenuto celata la propria vita privata e ha sempre condiviso con i propri fan le sue intense storie d’amore. In occasione dell’anniversario di matrimonio, non ha mancato di festeggiare la ricorrenza anche sui social, pubblicando su Instagram uno scatto dall’album di nozze che la mostra sorridente e radiosa tra le braccia dell’amato Nicola Carraro.

“E sono 20… E siamo ancora più uniti di sempre…” ha scritto la conduttrice in mezzo a una valanga di cuoricini rossi. Per poi concludere: “Questo è un anniversario speciale e noi sappiamo perché”. E il motivo, si potrebbe a buon ragione pensare, sta nei lunghi mesi di paura che hanno preceduto questo festoso 28 giugno. Carraro è stato infatti affetto da una brutta malattia che lo ha costretto in sedia a rotelle e ha richiesto lunghi e faticose cure. Oggi, però, il peggio è passato e l’imprenditore ha ritrovato la forza per far festa assieme alla moglie e alla grande famiglia.

A celebrare quest’importante traguardo anche numerosi vip. I commenti del post di Mara sembrano platea dell’Ariston durante il Festival di Sanremo. In prima fila c’è Simona Ventura che invia “auguri e congratulazioni agli amici nostri”. Sal Da Vinci commenta con un “siete bellissimi”, mentre Valeria Marini celebra questo “amore stellare”. E ancora, a congratularsi con i piccioncini ci sono Laura Pausini, Tiziano Ferro, Donatella Rettore, Enzo Miccio e parecchi altri, tutti famosissimi.

20 anni d’amore assieme a Nicola Carraro

Gli Anni ’90 erano al termine quando Mara Venier conobbe Nicola Carraro, successe a una cena organizzata dall’amica in comune Melania Rizzoli. “Più che una cena, un casting. – spiegò lei in seguito – una serata con sei signore che se lo volevano accalappiare”. Mara non era tra queste, eppure sentiva “che l’incontro con questo Nicola mi avrebbe cambiato la vita”. E così fu, seppur non immediatamente. La scintilla si prese il suo tempo per scattare.

Al secondo incontro, un mese dopo, lui le si avvicinò chiedendole delle doti culinaria, “a me, che in quel periodo ero la regina della domenica…”. Al secondo appuntamento arrivò il bacio e da lì Mara e Nicola non si lasciarono più. Il loro fu e continua a essere un amore adulto e consapevole, arrivato dopo numerose esperienze più o meno fortunate e un divorzio. “Sono stata molto fortunata, perché a 50 anni ho incontrato l’uomo che mi ha resa felice” ha dichiarato la conduttrice.