Mara Venier celebra i 26 anni con Nicola: “Siamo ancora qua”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Getty Images Mara Venier e Nicola Carraro

Innamorati come il primo giorno: dopo 26 anni, Mara Venier e Nicola Carraro sono una coppia più solida che mai. E per celebrare l’importante anniversario, la conduttrice di Domenica In ha dedicato alla sua dolce metà un romantico post sui social: “Siamo ancora qua… uniti sempre”.

Mara Venier, i 26 anni d’amore con Nicola

Mara Venier e Nicola Carraro sono una coppia inossidabile. La conduttrice veneta e il produttore milanese hanno infatti celebrato da poco il loro 26esimo anno d’amore, traguardo a cui la padrona di casa di Domenica In ha dedicato un dolce post sui social.

“E dopo 26 anni siamo ancora qua amore mio… uniti sempre. Nella gioia e nel dolore, sei la mia vita“, ha scritto Mara, condividendo poi le date più significative della loro storia. A corredo, un inedito scatto privato che ritrae Venier mentre sistema la camicia del suo Nicola. Un assaggio di quotidianità che ha riscosso moltissimo successo: non solo i fan della conduttrice, ma anche diversi colleghi hanno voluto porgere i propri auguri alla coppia.

Antonella Clerici, Sal Da Vinci, Luisa Ranieri, Pierpaolo Pretelli e Rocio Morales hanno commentato l’immagine con entusiasmo. Anche Ferzan Ozpetek, che ha diretto la Venier nel film Diamanti, Alessia Marcuzzi ed Elisabetta Gregoraci si sono uniti al coro degli auguri: un’ulteriore prova di quanto Mara sia amatissima anche dietro le quinte.

Mara Venier e Nicola Carraro, il sereno dopo la tempesta

La dedica di Mara Venier assume un valore ancor più importante soprattutto alla luce dei momenti difficili vissuti nell’ultimo anno dal suo compagno. Carraro, infatti, ha dovuto fare i conti con seri problemi di salute: nel 2025 il produttore si era mostrato in carrozzina sui social, spiegando di aver subito “una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni” che lo aveva costretto a un lungo periodo di convalescenza.

Successivamente, aveva invece dovuto fare i conti con una pancreatite acuta scatenata da un farmaco assunto per una cura dimagrante. Nicola Carraro aveva combattuto per tre giorni tra la vita e la morte, riuscendo a ritrovare la piena forma anche e soprattutto grazie al supporto di Mara.

La conduttrice di Domenica In non ha mai lasciato da solo il compagno, come lui stesso ha spiegato in più occasioni: “Se sono qui è grazie a lei. La sua forza, la sua determinazione, il suo modo di starmi accanto mi hanno fatto reagire. È una donna straordinaria, lo sapevo già prima di incontrarla. Ora ne ho avuto la conferma”.

Gli amori di Mara Venier prima di Nicola

Quello con Nicola Carraro è per Mara Venier l’amore della maturità, una relazione che le ha mostrato la serenità e l’aspetto più tenero della vita di coppia. Prima di incontrare l’imprenditore milanese, infatti, la conduttrice aveva avuto una tormentata relazione con Jerry Calà, terminata a causa dei continui tradimenti dell’attore.

Molto importante anche la storia avuta con lo showman Renzo Arbore, al quale Venier è ancora oggi legata da un rapporto di profonda stima e amicizia. Nel 2006, invece, è arrivato l’incontro con Nicola, con cui convive attualmente a Roma.