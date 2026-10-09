Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

IPA La combo labbra di Hailey Bieber versione low cost

Se non avete vissuto sotto un sasso fino ad oggi, avrete sicuramente saputo della notizia più attesa dell’anno dalle beauty-addicted di tutta Italia: Rhode è finalmente arrivato nei negozi italiani! Il celeberrimo brand di Hailey Bieber, incentrato sul concetto di make-up no-make-up e coerente con l’estetica da clean girl della sua fondatrice, ha creato un hype incredibile sui social, portando a infinite code sui marciapiedi per correre a testarne i prodotti più iconici.

Tra video virali e clamorosi sold-out online, la ”fomo” (la paura di restare tagliati fuori) di voler provare a tutti i costi qualcosa della linea è più che naturale (e non saremo certo noi a dire se ne valga davvero la pena o meno). Tuttavia, sono qui per condividere un piccolo segreto che potrebbe svoltare la vostra combo labbra e salvare il vostro portafoglio dall’ennesimo acquisto compulsivo.

La formula del dupe perfetto

Ebbene sì, posso dire di aver trovato il dupe esatto della classica combo labbra di Hailey Bieber, creata con i due prodotti più famosi per le lips della sua linea. Sto parlando della coppia Peptide Lip Shape abbinata al balsamo labbra Peptide Lip Tint. Come sappiamo, Hailey applica sempre la matita dalla punta larga bordando leggermente il contorno e sfumando l’arco di cupido, per poi stendere uno strato generoso di balm che rende le sue labbra glossy e succose.

Sappiamo benissimo che esistono tantissime matite labbra e balsami colorati in commercio, ma per trovare i dupe perfetti ho fatto caso ad alcune specifiche caratteristiche imprescindibili:

Non una semplice matita labbra ma un ”lip shaper’ ‘: il prodotto originale non è solo una matita, ma un vero e proprio ”contouring” volto a creare un effetto volume ottico e tridimensionale. A differenza delle matite classiche, si deve poter creare un effetto blurred (sfumato) che enfatizza la linea naturale delle labbra, infondendo nutrimento grazie all’aggiunta di peptidi nella formula.

‘: il prodotto originale non è solo una matita, ma un vero e proprio volto a creare un effetto volume ottico e tridimensionale. A differenza delle matite classiche, si deve poter creare un che enfatizza la linea naturale delle labbra, infondendo nutrimento grazie all’aggiunta di peptidi nella formula. Non un lip balm ma un trattamento nutriente effetto glossy: il prodotto per i volumi non è il solito balsamo colorato, ma deve essere un mix di attivi idratanti e lenitivi che rendano le labbra extra morbide, pronte a trattenere il colore a lungo senza creare fastidiose grinze e senza scivolare via.

Con queste premesse e con questi obiettivi ben chiari, ho cercato e trovato i perfetti dupe per provare la combo labbra iconica di Hailey, salvandomi dalla compulsività e scoprendo la mia nuova ossessione a meno della metà del prezzo degli equivalenti di fascia alta!

Lo Shaper: Pupa LipFull Stylo Labbra

Per sostituire la matita dal tratto spesso e sfumato, il prodotto rivelazione è il Pupa LipFull, uno stylo labbra sfumabile dall’effetto volumizzante.

Pupa Pupa matita labbra Vamp! LipFull Stylo Labbra

Esattamente come il prodotto di Hailey, non si tratta di una semplice matita e nemmeno di un classico rossetto, ma di un nuovo concetto di skincare che esalta il volume delle labbra mentre le colora.

Il Trattamento Glossy: Essence The Super Peptide Glossy Lip Treatment

In pochi e semplici gesti, le, con un delicato ed elegantissimo finish soft matte. Il segreto sta nel suo design e nella sua formula: la, unite al pratico applicatore kabuki integrato, permettono di modulare il volume desiderato e ricreare alla perfezione quell’effetto blurred tipico del lip contouring di Hailey. In più, rispetto all’originale di Rhode a cui è stata mossala critica di durare troppo poco, il mattone di Vamp! non teme pasti, baci e agenti atmosferici,. Infine, la formula rispetta a pieno la necessità di avere un trattamento labbra: contiene infatti Acido Ialuronico, Ceramidi e (udite udite) Peptidi, che giorno dopo giorno migliorano l’idratazione, la levigatezza e il volume.

Per il secondo step, ovvero lo strato generoso di colore e idratazione, il dupe definitivo è firmato Essence: parliamo di The Super Peptide Glossy Lip Treatment.

Offerta Essence The Super Peptide Glossy Lip Treatment

Se cercate il nutrimento e, questo prodotto dona alle labbra esattamente ciò che meritano. Per ricreare la combo perfetta vi consiglio la, un bellissimoche aggiunge il giusto tocco di colore anni ’90 pur rimanendo trasparente e fondendosi con lo shaper sfumato in precedenza.

La sua texture sognante e lussuosa regala un aspetto irresistibilmente lucido e specchiato, garantendo però i benefici di una vera maschera curativa. È infatti arricchito con una potente. Idrata profondamente ed è a tutti gli effetti il nuovo must-have per labbra morbide come il cotone, senza mai risultare appiccicoso.Insomma, con un semplice stylo sfumabile e un trattamento ai peptidi super accessibile, la lip combo più virale del momento è servita… con letteralmente due click su Amazon e un budget extra mini!

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