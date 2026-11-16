Sì, il glamour è decisamente una questione di famiglia: ecco come mamma Demi e le figlie Rumer, Scout e Tallulah hanno rubato la scena a Hollywood grazie a degli abiti da sogno. E non solo

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Scout Willis, Tallulah Willis, Demi Moore e Rumer Willis al Baby2Baby Gala 2026

Quando il glamour lo hai nel sangue, il risultato non può che essere puro spettacolo: ce ne ha dato la prova definitiva Demi Moore, la quale ha conquistato il red carpet del Baby2Baby Gala 2026 a Los Angeles presentandosi insieme alle sue tre figlie, Rumer, Scout e Tallulah Willis.

Un’apparizione speciale in piena regola, insomma, una piccola passerella tutta al femminile, tra sontuosi abiti da sera, tocchi preziosi ma soprattutto personalità ben definite. Quattro donne, quattro interpretazioni della moda e nessuna intenzione di passare inosservate.

Demi Moore, Scout, Tallulah e Rumer Willis alla conquista di Hollywood: quando lo stile è questione di famiglia

Ad aprire le danze, da buona ospite d’onore, è stata ovviamente Demi Moore: per la serata di gala della nota organizzazione no-profit l’attrice ha scelto una splendida creazione total black firmata Carolina Herrera, caratterizzata da profonda scollatura a “V” incorniciata da scenografiche ruches, maniche importanti e ampia gonna. Parliamo di una mise dal fascino drammatico e insieme romantico, resa ancor più interessante da un dettaglio inaspettato: un maxi fiocco azzurro cielo annodato in vita, con tanto di lunghi nastri a scendere lungo la silhouette.

Accanto a lei, le tre figlie avute con Bruce Willis hanno portato sul tappeto — verde — interpretazioni altrettanto riuscite ma spiccatamente diverse del concetto di glamour: la bellissima Scout, dalla sua, ha puntato sul fascino sempiterno del nude, attraverso un prezioso lace dress di Elie Saab contrassegnato da ricami e applicazioni scintillanti. Il ritratto perfetto di un’eleganza delicata, ma che non rinuncia ad una buona dose di luce.

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Decisamente più audace, a confronto, la scelta di Tallulah Willis: solare e originalissima, la più piccola in casa Moore-Willis ha infatti acceso il tenero defilé di famiglia con un abito da sera giallo intenso, un modello a colonna e dallo scollo all’americana, sempre Carolina Herrera, decorato da piccoli motivi floreali brillanti.

Rumer, infine, ha optato per un’estetica nettamente più eterea e romantica rispetto alle sorelle: il suo vestito color ghiaccio targato Vera Wang, dotato di gonna vaporosa e strascico imponente, era caratterizzato da un corpetto leggermente sheer impreziosito con lustrini. Un look d’archivio degno di una moderna principessa, insomma, in cui la leggerezza del tulle incontra lo scintillio.

Il premio a Demi Moore

Ma a rendere davvero speciale la serata non sono stati affatto gli outfit, per quanto strepitosi: la famiglia si è riunita a West Hollywood appositamente per sostenere Demi, premiata nel corso dell’evento con il Giving Tree Award per il suo impegno a favore dei bambini e delle famiglie in difficoltà.

Basti pensare che il Baby2Baby Gala, organizzato dall’omonima associazione benefica, ha raccolto quest’anno oltre 20 milioni di dollari. Quel che si dice un risultato record.

E così, attraverso riletture eterogenee ma egualmente notevoli dello stesso infallibile senso dello stile, Demi Moore e le sue figlie hanno dimostrato che non serve condividere lo stesso guardaroba per essere perfettamente in armonia. Anzi, è proprio nelle differenze che si nasconde la vera forza. Quattro donne, quattro personalità e un unico obiettivo: brillare, insieme.