Tale madre, tale figlia. Specie quando si tratta di stile, e di Demi Moore e Tallulah Willis: sulle tenute preppy-chic agli Step Up Annual Inspiration Awards 2026

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Demi Moore e Tallulah Willis sul red carpet degli "Step Up Annual Inspiration Awards 2026"

Mettere a soqquadro l’armadio di mamma a caccia di un maglione più confortevole, o di quel tubino nero perfetto per il weekend, è il più antico — e dolce — dei grandi classici. Ma quando ti chiami Demi Moore e tu sei Tallulah Willis, non ve n’è alcun bisogno. Nella Città degli Angeli il duo madre-figlia più affiatato di Hollywood ha deciso di impartire a tutti una lezione di glamour senza precedenti, dimostrando che un saldo legame di sangue si vede, prima di tutto, dal senso dello stile. O, per meglio dire, dal nodo alla cravatta.

Cravatta, gonna midi, tacchi alti e sorriso radioso: così Demi Moore e Tallulah Willis hanno conquistato Los Angeles

Sul red carpet degli Step Up Annual Inspiration Awards 2026, Demi Moore è stata premiata per la sua straordinaria capacità di ispirare le nuove generazioni. A colpire davvero, però, è stata la grande intesa che l’attrice condivide con la “piccola di casa”, Tallulah Willis, messa in evidenza per l’occasione dall’estetica iper-riconoscibile di Thom Browne.

Quelli sfoggiati all’evento da mamma e figlia erano due look coordinati davvero impeccabili, in perfetto equilibrio tra rigore, stravaganza e femminilità, ma con quel giusto tocco à la garçonne che caratterizza le tendenze dell’autunno 2026. Vediamoli nei dettagli.

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Entrambe hanno optato per un tailleur con gonna, ma in due versioni opposte: decisamente più artistico e dal non so che di bucolico, quello della protagonista di The Substance era azzurro polvere e decorato come fosse una vera e propria tela, impreziosito da un particolarissimo motivo ad evocare il tipico paesaggio di campagna, con tanto di casette, alberi e piccole automobili. Sotto il blazer spiccavano poi una camicia satinata in tinta con cravatta coordinata, a righe diagonali.

Il tocco finale? Delle décolleté bicolore, bianche e celesti, indossate insieme a calzettoni bianchi a vista, con le iconiche strisce rosse e blu della maison sul polpaccio, dei grandi occhiali dalla montatura tondeggiante ed una borsa bianca. Quel che si dice scelta di stile audace, insomma, che solo lei avrebbe potuto esibire con tale disinvoltura.

Trama check e borsetta a sorpresa

Al suo fianco, assolutamente non da meno, Tallulah Willis ha invece optato per una deliziosa declinazione in grigio con gonna a pieghe al ginocchio, contrassegnata da trama check. In questo secondo caso si trattava di un completo tre pezzi: sotto alla giacca strutturata ecco infatti fare capolino un gilet en pendant, in combo a camicia bianca.

A completare l’opera, di nuovo, si sono visti una rigorosa cravatta regimental e dei tacchi alti, stavolta sdrammatizzati da una tenerissima borsa a mano a forma di coniglietto per chiudere l’ensemble con un pizzico di irresistibile ironia pop.

Al di là della firma prestigiosa, o di come questo duo scoppiettante abbia — più o meno consapevolmente — ribaltato le regole del preppy-chic, a rendere l’apparizione così speciale è stata l’invidiabile sintonia tra le donne, suggellata sul finale da una dolce dedica su Instagram.

Mano nella mano e con lo stesso sorriso radioso, Demi e Tallulah hanno dimostrato come si possa condividere il guardaroba pur mantenendo intatta la propria unicità. Un sodalizio d’amore e moda, insomma, che va oltre le tendenze del momento, e che senza dubbio ci ha regalato l’immagine più dolce, affiatata e decisamente più glamour di questo autunno 2026.