Il fumo fa male e smettere si può, ma è difficile accedere alle cure: cosa si può fare

Il tabagismo è un ancora un problema sanitario e si lega a 90mila morti l'anno: a chi rivolgersi e cosa fare per smettere di fumare

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica: raccontare la scienza e la salute è la sua passione. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

123RF Accesso alle cure per chi vuole smettere di fumare

Smettere di fumare riduce rapidamente i rischi per cuore, arterie e polmoni, ma il tabagismo resta una dipendenza diffusa e costosa.

La ricerca FeDerSerD-CeRCo fotografa forti disuguaglianze nei Centri Antifumo italiani, tra gratuità, tariffe diverse e accesso non uniforme.

Servono percorsi gratuiti, continuità terapeutica e integrazione con i servizi sanitari, mentre la citisina rimborsata aumenta le richieste di cura.

Alla base di tutto deve esserci la volontà di lasciare le sigarette. Ed ovviamente è importante la forza per non ricominciare, anche dopo mesi. Si può contare sul fatto che già dopo un anno di astinenza da fumo il rischio per cuore e arterie si dimezza e che dopo un periodo più lungo tende ad azzerarsi anche il pericolo per i polmoni. Ma non è facile lasciare la sigaretta.

Così il tabagismo continua a rappresentare un problema sanitario, sociale ed economico. Pensare solo che interessa più di 11 milioni di italiani e si lega a circa 90mila morti ogni anno con costi sanitari e sociali superiori a 26 miliardi di euro. Viene da dire che occorre fare qualcosa prima possibile.

Ma quando si parla di accesso ai trattamenti per smettere di fumare ci si accorge che persistono profonde differenze territoriali, organizzative ed economiche. A dirlo è una ricerca dal titolo “Percorsi di cura per i Tabagisti in Italia”, realizzata da FeDerSerD in collaborazione con CeRCo, che fotografa l’attività dei Centri Antifumo e il ruolo dei Servizi per le Dipendenze (SerD).

Cosa emerge

L’indagine, condotta tra il 17 luglio 2025 e il 13 marzo 2026 attraverso un questionario di 40 domande, ha raccolto 162 risposte, di cui 156 idonee all’analisi. Il 95% delle strutture partecipanti è pubblico e l’85% è riconducibile ai SerD.

Nei Centri esaminati risultano 12.078 persone in carico nel 2024, un numero che FeDerSerD considera prudenziale, stimando in 15-18mila gli utenti complessivamente seguiti dalla rete dei servizi.

Tra i pazienti per i quali sono disponibili i dati, gli uomini rappresentano il 51,96% e le donne il 48,04%. Il 52,83% ha almeno 55 anni, mentre il 10,45% appartiene alla fascia 15-34 anni. Quanto ai volumi di attività, 35 Centri hanno trattato fino a 20 pazienti, 37 tra 21 e 50, 42 tra 51 e 100, 30 tra 101 e 250 e 9 oltre 250.

Sul fronte dell’accesso ai trattamenti, nell’83,3% dei Centri è previsto l’accesso su appuntamento e nel 31,4% anche quello diretto. Il 61,5% dichiara percorsi gratuiti, mentre il 28,8% segnala modalità a pagamento e il 14,1% altre formule, compresi ticket e contributi parziali. Le risposte, che potevano essere multiple, evidenziano una forte disomogeneità delle regole applicate.

“Il tabagismo è una dipendenza patologica a tutti gli effetti e deve essere affrontato con la stessa attenzione riservata alle altre dipendenze – segnala Roberta Balestra, presidente FeDerSerD –. La survey dimostra che nel nostro Paese esistono professionalità, competenze e percorsi di cura consolidati, ma anche differenze che rischiano di tradursi in disuguaglianze per i cittadini. Non possiamo accettare che la possibilità di smettere di fumare dipenda dalla Regione di residenza o dalla necessità di sostenere un costo.

Occorre garantire accesso gratuito, presa in carico multidisciplinare e continuità terapeutica, valorizzando le competenze dei SerD e rafforzando l’integrazione con gli altri servizi sanitari”.

Chi aiuta chi vuole smettere e come

La rilevazione censisce 213 medici, 192 psicologi, 173 infermieri, 89 educatori professionali e 55 assistenti sociali, oltre ad altre figure. La consulenza medica è disponibile nel 92,9% dei Centri e il supporto psicologico-comportamentale nell’88,5%. I gruppi di sostegno sono presenti nel 47,4% delle strutture.

Sul fronte farmacologico, 133 Centri (85,3%) dichiarano di utilizzare la citisina, 59 (37,8%) il bupropione e 72 (46,2%) altri farmaci, tra cui prevalentemente sostituti della nicotina. La rilevazione precede la disponibilità della nuova formulazione di citisina rimborsata dal Servizio sanitario nazionale, che secondo il report ha già favorito almeno 5mila nuovi accessi ai SerD in circa sei mesi del 2026.

“La disponibilità della citisina rimborsata per un ciclo di cura rappresenta un passaggio importante perché dimostra quanto l’accessibilità delle terapie possa stimolare la domanda di cura – sottolinea Alfio Lucchini, past president FeDerSerD –. I SerD sono già oggi veri Centri Antifumo, con competenze cliniche e organizzative per affrontare la dipendenza da nicotina. Le competenze mediche, di counseling, psicologiche e il monitoraggio nel tempo devono essere garantite. La sfida è trasformare questa nuova domanda in percorsi terapeutici stabili, accessibili e capaci di prevenire le ricadute”.

Infine, ricordiamo che il 78,2% dei Centri dichiara collegamenti con i medici di medicina generale, il 59,6% con i servizi di salute mentale, il 54,5% con i distretti e il 57,7% con le strutture ospedaliere, soprattutto pneumologia e cardiologia. Il 75% utilizza questionari per valutare la qualità percepita dai pazienti.

Quanto al monitoraggio dopo la dimissione, il 35,3% prevede controlli a un mese, il 57,7% a tre mesi, il 60,3% a sei mesi e il 62,8% a dodici mesi. Il 77,6% dei Centri ha inoltre dichiarato la disponibilità a partecipare a nuove raccolte dati e lavori scientifici. Insomma: dagli esperti viene un richiamo: occorre superare la frammentazione territoriale, uniformare le modalità di accesso, investire in personale e formazione e inserire stabilmente il trattamento del tabagismo nelle reti territoriali, anche attraverso le Case della Comunità.

“L’obiettivo è assicurare a tutte le persone con dipendenza da nicotina percorsi di cura gratuiti, integrati e continuativi, nell’ambito delle garanzie assistenziali del Servizio sanitario nazionale – conclude Lucchini -”.