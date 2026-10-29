Davide Iacopini ha ripreso conoscenza dopo l’aggressione a Roma: come sta l’attore

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Ansa Davide Iacopini

Notizie incoraggianti sulle condizioni di salute di Davide Iacopini, l’attore rimasto gravemente ferito dopo un’aggressione a Roma. Dopo oltre tre settimane di ricovero, ha ripreso conoscenza e ha ricominciato a interagire con i medici e con i familiari: si tratta di un miglioramento importante che segna una svolta nel suo percorso di recupero.

Davide Iacopini ha ripreso conoscenza: le sue condizioni

Dopo giorni di grande apprensione, arrivano finalmente buone notizie per Davide Iacopini. L’attore, ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma dallo scorso 5 ottobre, ha ripreso conoscenza ed è tornato a comunicare con le persone che gli sono accanto. Un segnale positivo dopo le settimane difficili seguite alla violenta aggressione subita nel quartiere Monteverde Vecchio.

Iacopini è vigile, lucido e in grado di interagire con i medici e con la famiglia. Le sue condizioni sono progressivamente migliorate, tanto da consentire ai sanitari di sciogliere la prognosi e disporre il trasferimento dalla terapia intensiva al reparto di Neurochirurgia.

Dopo 23 giorni trascorsi in terapia intensiva, l’attore non ha più bisogno dei supporti intensivi che si erano resi necessari nelle prime fasi del ricovero. Un passo avanti significativo, anche se il percorso di recupero richiederà ancora cure e riabilitazione.

L’aggressione a Roma e il ricovero in ospedale

La vicenda risale allo scorso 5 ottobre, quando Davide Iacopini si trovava a bordo di un monopattino nel quartiere Monteverde Vecchio, a Roma. L’attore è rimasto vittima di un’aggressione che ha coinvolto una minicar, in un episodio che ha suscitato grande indignazione. Al centro della vicenda ci sono due minorenni, collegati a quella che è stata ribattezzata la “banda della minicar”.

L’episodio ha avuto conseguenze gravissime per Iacopini, rendendo necessario il ricovero all’ospedale San Camillo, dove è stato sottoposto a cure intensive. Le condizioni dell’attore hanno destato fin da subito forte preoccupazione: il lungo periodo trascorso in terapia intensiva e la delicatezza del quadro clinico hanno tenuto con il fiato sospeso familiari, amici e quanti hanno seguito la vicenda.

Il risveglio e il progressivo miglioramento delle condizioni cliniche rappresentano una tappa fondamentale per Davide Iacopini. Come riferito da RaiNews, la stabilità raggiunta ha permesso il trasferimento nel reparto di Neurochirurgia, dove l’attore continuerà a essere seguito dai sanitari.

Davide Iacopini, la carriera tra cinema e televisione

Volto conosciuto del cinema e della fiction italiana, Davide Iacopini ha costruito negli anni una carriera ricca di ruoli diversi, lavorando con registi del calibro di Nanni Moretti e Daniele Vicari. Sul grande schermo lo abbiamo visto in Diaz – Don’t Clean Up This Blood, Mia madre e soprattutto Suburra, dove ha interpretato un giovane sacerdote.

Numerose anche le apparizioni televisive, da Squadra antimafia a Che Dio ci aiuti, passando per Non uccidere e Fabrizio De André – Principe libero, in cui ha vestito i panni di Mauro De André, fratello del celebre cantautore. Più recentemente ha preso parte alle serie Studio Battaglia, Anima gemella, Libera, Costanza e Maschi veri, confermandosi un interprete versatile e molto apprezzato dal pubblico.