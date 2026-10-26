Antonello Venditti ricoverato in ospedale: come sta dopo l’intervento

Il cantautore ha preferito mantenere il riserbo sulla sua operazione, programmata da tempo, ma Antonello Venditti sta bene. Il ricovero a Roma poi il tour

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IPA Antonello Venditti

A qualche anno dall’operazione all’occhio per un problema maculare, il cantautore romano torna sotto i ferri per un problema sul quale ha voluto mantenere il massimo riserbo. Antonello Venditti è stato ricoverato in ospedale a Roma, la città che vive in ogni sua canzone, per affrontare un intervento chirurgico. Il sospiro di sollievo è arrivato in fretta: tutto è andato per il verso giusto e il cantautore, 77 anni, è in buone condizioni.

Da Roma Capoccia a Notte prima degli esami, passando per Ci vorrebbe un amico, le sue canzoni sono diventate pagine di diario per milioni di italiani. E per noi che lo amiamo da sempre, sapere che sta bene è la notizia più bella. Non mancano però alcuni interrogativi, ed è giusto metterli in fila con calma, senza allarmismi.

Antonello Venditti come sta dopo l’intervento a Roma

Le notizie che filtrano sono rassicuranti: Antonello Venditti sta bene e l’operazione è ormai archiviata. Sul resto regna il massimo riserbo. Il nome della struttura che lo ha accolto resta un mistero e anche il motivo esatto del ricovero, per il momento, è rimasto lontano dai riflettori. Ma che cosa è successo davvero?

Una discrezione voluta, che il cantautore ha scelto fin dal primo momento. Prima di entrare in ospedale, non ci sono stati annunci da parte sua come invece era accaduto in passato. L’artista ha preferito vivere questi giorni tra sé e sé, in attesa di tornare sul palco molto presto. L’operazione era inoltre programmata e non d’urgenza, un dettaglio significativo considerata l’età ormai matura del cantautore romano che fortunatamente ha superato tutto. E finché non arriverà una parola ufficiale, la scelta più rispettosa è aspettare che sia lui a raccontarlo, se e quando lo vorrà.

Un punto fermo, almeno, c’è. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, questo intervento è del tutto slegato dall’operazione all’occhio affrontata nel 2022. All’epoca Venditti aveva dovuto fare i conti con un pucker maculare: la macula, la piccola zona della retina che ci permette di distinguere i dettagli, si increspa come un foglio stropicciato, e le immagini diventano sfocate e a tratti deformate. Era stato lui stesso a raccontarlo.

Venditti tour 2027: il ritorno sul palco nel giorno del compleanno

Adesso il pensiero di tutti corre al ritorno sul palco, fissato per una data che le fan hanno già cerchiato di rosso sul calendario. L’8 marzo 2027, giorno della Festa della Donna e del suo 78° compleanno, Venditti festeggerà nel modo che gli somiglia di più, con la musica e insieme al suo pubblico. Dal Palazzo dello Sport di Roma partirà infatti il nuovo tour nei palasport, intitolato In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali.

Dopo la Capitale, la tournée farà tappa a Mantova, Padova e Firenze, per poi approdare a Napoli il 19 maggio. Mancano poco più di quattro mesi, il tempo giusto per rimettersi in forze. Un viaggio che, lasciati alle spalle questi giorni di apprensione, avrà per i suoi fan un sapore ancora più speciale.

Nell’attesa, possiamo fare tutti la stessa cosa: stringerci attorno a lui e augurargli una ripresa serena.