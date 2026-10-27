Antonello Venditti rompe il silenzio dopo il ricovero e l’intervento

Antonello Venditti pubblica un messaggio dopo il ricovero in ospedale e l'intervento: come sta il cantante romano.

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IPA Antonello Venditti

Antonello Venditti rompe il silenzio dopo il ricovero in ospedale e l’intervento. Nei giorni scorsi era circolata la notizia, poi confermata, di una operazione subita dal cantante in una struttura romana. Un evento avvolto dalla massima riservatezza su cui in queste ore lo stesso Venditti ha voluto fare chiarezza.

Come sta Antonello Venditti dopo l’operazione

Il cantautore romano ha infatti pubblicato un messaggio sul suo profilo Facebook per rassicurare i fan preoccupati per le sue condizioni di salute. Alla vigilia del suo ricovero Antonello Venditti non aveva svelato nulla sui social, ma la notizia dell’intervento chirurgico si era comunque diffusa, creando una certa apprensione fra i tantissimi fan del cantante.

Proprio per questo Venditti avrebbe scelto di rompere il muro di silenzio riguardo il suo stato di salute, postando un messaggio. “Ciao ragazze e ragazzi buongiorno! – si legge -. Volevo rassicurarvi sulle mie condizioni di salute e allo stesso tempo ringraziarvi dei molti messaggi ricevuti!!! Sto benissimo e pronto per i nuovi concerti e per il nuovo album… DAJE!! Un abbraccio a tutti! Antonello!”.

Il decorso post operatorio dunque starebbe procedendo nel migliore dei modi per l’artista 77enne che presto dovrebbe tornare a casa. Le sue condizioni sarebbero buone e i medici sarebbero pronti a dimetterlo a breve.

Sarebbe da escludere, almeno per ora, un legame fra questa operazione e l’intervento a cui Antonello Venditti si era sottoposto durante il 2022. In quell’occasione l’artista aveva affrontato una operazione piuttosto delicata all’occhio sinistro dopo aver ricevuto una diagnosi di pucker maculare. Quest’ultimo è un difetto della retina che provoca problemi alla qualità della vista, deformandola.

In quell’occasione Venditti aveva condiviso su Instagram un video girato nella sua stanza d’ospedale in cui parlava del suo ricovero, ironizzando anche sull’impossibilità di vedere una partita della Roma, sua squadra del cuore.

Con camicie e cuffietta in testa, l’artista romano aveva girato un video in attesa di entrare in sala operatoria. “Ho una cosa non grave all’occhio, che vedete dilatato – aveva spiegato -. Sono sano come un pesce, però siccome vedo tutto storto sarebbe utile che lo facessi. E ho deciso di farlo, ed è bella la decisione. Vedo tutto questo strano ospedale che mi vuole bene, che poi è una struttura pubblica”.

Come accaduto anche oggi, in quel caso erano stati tantissimi i messaggi di affetto dei fan, pronti a sostenere il cantante e ad augurargli una pronta guarigione.

Il tour di Antonello Venditti

Presto Antonello Venditti dovrebbe anche tornare sul palco. Non hanno infatti subito modifiche le date del suo tour annunciato per il 2027. Nei primi mesi dell’anno l’artista romano tornerà a cantate i suoi più grandi successi da Notte prima degli esami a Nata sotto il segno dei Pesci per festeggiare i suoi 78 anni.

Il tour nei palasport italiani, che è stato intitolato In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali, partirà l’8 marzo 2027 proprio da Roma, per la precisione dal Palazzo dello Sport. La tournè porterà Venditti in giro per l’Italia con ben dieci date in programma:

• 8 marzo 2027 – Roma (Palazzo dello Sport)

• 3 aprile 2027 – Mantova (PalaUnical)

• 9 aprile 2027 – Torino (Inalpi Arena)

• 14 aprile 2027 – Bergamo (ChorusLife Arena)

• 17 aprile 2027 – Assago / Milano (Unipol Forum)

• 21 aprile 2027 – Padova (Kioene Arena)

• 28 aprile 2027 – Ancona (PalaPrometeo)

• 8 maggio 2027 – Firenze (Nelson Mandela Forum)

• 15 maggio 2027 – Bari (Palaflorio)

• 19 maggio 2027 – Napoli (Teatro PalaPartenope)