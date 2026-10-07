Davide Iacopini, in quali film e serie tv appare (iconico non solo in Suburra)

Dal successo di "Suburra" ai ruoli che forse abbiamo dimenticato: dove abbiamo già visto Davide Iacopini

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IPA Davide Iacopini, che film e serie ha fatto

Se tra i progetti più iconici a cui ha partecipato c’è sicuramente Suburra, negli anni Davide Iacopini ha preso parte a molti altri film e serie tv.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con registi come Nanni Moretti e Daniele Vicari, ha interpretato personaggi molto diversi tra loro, prendendo parte anche a una fiction che ha raccontato uno dei cantautori più amati della musica italiana.

Davide Iacopini, in che film e serie lo abbiamo visto

Partiamo proprio da Suburra. Nel film del 2015 diretto da Stefano Sollima, Iacopini ha interpretato un giovane sacerdote, recitando in una storia ambientata nella Roma della politica, della criminalità e degli affari in cui il racconto si basa sulla forza del potere e dei compromessi.

Ma Davide Iacopini era già passato dal cinema prima di arrivare a Suburra. Nel 2012 ha recitato in Diaz – Don’t Clean Up This Blood di Daniele Vicari, film sui fatti del G8 di Genova, mentre nel 2015 è stato nel cast di Mia madre di Nanni Moretti.

La televisione gli ha poi regalato diversi ruoli diventati familiari al pubblico. Uno dei suoi primi lavori televisivi è stato Camera Café, dove ha recitato nel 2007. In Non uccidere ha invece interpretato Giacomo Ferro, mentre in Squadra antimafia – Il ritorno del boss è stato Giano Settembrini. Lo abbiamo visto anche in Che Dio ci aiuti e in Volevo fare la rockstar, accanto a Valentina Bellè e Giuseppe Battiston.

Nel 2018 è arrivato forse uno dei personaggi più lontani da quello di Suburra, ma anche quello che più si avvicina alla sua anima genovese. Nella fiction Fabrizio De André – Principe libero, Iacopini ha interpretato Mauro De André, il fratello del cantautore interpretato da Luca Marinelli. Un progetto che lo ha riportato nella sua Genova, la città in cui De André è nato e cresciuto.

Negli anni successivi ci sono stati anche Leonardo, dove ha interpretato Niccolò Machiavelli, Studio Battaglia, Anima gemella e Libera. Più recentemente, invece, è entrato nel cast di Costanza e di Maschi veri, la serie Netflix del 2025.

Davide Iacopini, l’aggressione a Roma

Nell’ottobre 2026, il nome di Davide Iacopini è comparso anche nelle cronache per una vicenda lontana dal mondo dello spettacolo e che lo vede tristemente protagonista.

Il 5 ottobre l’attore stava viaggiando in monopattino in via Anton Giulio Barrilli, nel quartiere Monteverde di Roma, quando una minicar nera con due persone a bordo gli si sarebbe affiancata. Secondo la prima ricostruzione, uno degli occupanti gli avrebbe sferrato un calcio, facendolo cadere violentemente sull’asfalto.

Iacopini ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasportato all’ospedale San Camillo, dove è stato ricoverato in terapia intensiva e in prognosi riservata. Sulla vicenda la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, mentre gli investigatori si sono messi in moto per identificare le persone a bordo della minicar e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

L’episodio potrebbe inoltre essere collegato a un’altra aggressione avvenuta nella stessa zona la sera precedente, anche in questo caso con una minicar nera coinvolta.