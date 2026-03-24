Tumore dell’ endometrio, quando si sospetta e come si affronta con terapie su misura

Diagnosi precoce e cure sempre più efficaci consentono di controllare questa malattia, che rappresenta la quarta forma di tumore per incidenza nella donna. Occorre prestare attenzione ai segnali d’allarme, come perdite di sangue anomale.

Grazie alla ricerca, oggi è possibile personalizzare le terapie, con un importante guadagno in termini di miglioramento della prognosi e qualità della vita.

Ne abbiamo parlato durante l’evento live, trasmesso sulle nostre piattaforme di Facebook, Instagram e YouTube, con Antonella Savarese – Medico specialista in Oncologia Medica, con Alta Specialità per Neoplasie Ginecologiche e Tumori Eredo Familiari.