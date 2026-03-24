Tumore dell’ endometrio, quando si sospetta e come si affronta con terapie su misura

Grazie ai progressi della ricerca, oggi è possibile adattare le terapie in modo personalizzato, con risultati su prognosi e qualità della vita

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Redazione

DiLei è il magazine femminile di Italiaonline lanciato a febbraio 2013, che parla a tutte le donne con occhi al 100% femminili.

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Diagnosi precoce e cure sempre più efficaci consentono di controllare questa malattia, che rappresenta la quarta forma di tumore per incidenza nella donna. Occorre prestare attenzione ai segnali d’allarme, come perdite di sangue anomale.
Grazie alla ricerca, oggi è possibile personalizzare le terapie, con un importante guadagno in termini di miglioramento della prognosi e qualità della vita.
Ne abbiamo parlato durante l’evento live, trasmesso sulle nostre piattaforme di Facebook, Instagram e YouTube, con Antonella Savarese – Medico specialista in Oncologia Medica, con Alta Specialità per Neoplasie Ginecologiche e Tumori Eredo Familiari.

In collaborazione con GSK.

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.

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