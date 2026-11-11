Leucemia linfoblastica acuta Ph+, la svolta italiana: cura senza chemio superiore al trattamento standard

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123RF Leucemia linfoblastica acuta Ph+, come funzionano le nuove terapie

Uno studio italiano di fase 3 mostra che curare la leucemia linfoblastica acuta Philadelphia positiva senza chemioterapia supera il trattamento standard.

La combinazione di ponatinib e blinatumomab ha prodotto remissioni più profonde e meno recidive, con risultati migliori anche nella sopravvivenza.

La ricerca GIMEMA, condotta su 236 adulti e pubblicata sul New England Journal of Medicine, apre la strada a terapie mirate meno intensive.

La ricerca italiana coglie un altro grandissimo risultato, destinato a modificare le prospettive di cura della leucemia linfoblastica acuta (nella forma definita Philadelphia positiva per le caratteristiche cromosomiche della cellula) fin dalla prima linea di trattamento e a prescindere dall’età del paziente.

Stando ai risultati dello studio randomizzato di fase 3 GIMEMA ALL2820 di prima linea per i pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta infatti una strategia di induzione e consolidamento senza chemioterapia, basata esclusivamente su terapia mirata (inibitore della tirosin-chinasi, TKI) e immunoterapia (anticorpo bispecifico blinatumomab), è superiore al trattamento standard (TKI + chemioterapia).

Lo studio si inserisce nel percorso di una storia tutta italiana, cominciata all’inizio del nuovo millennio con lo studio GIMEMA LAL0201, che ha cambiato radicalmente il trattamento di prima linea dei pazienti adulti con leucemia linfoblastica acuta Philadelphia positiva (LAL Ph+). La ricerca è stata pubblicata su New England Journal of Medicine.

Identikit della malattia

La LAL Ph+ è caratterizzata da un’alterazione genetica dovuta a una traslocazione cromosomica, ossia uno scambio di materiale genetico tra due cromosomi. Questo fenomeno determina la fusione dei geni BCR e ABL1, dando origine al gene di fusione che produce una proteina anomala la cui attività favorisce la proliferazione incontrollata delle cellule e contribuisce allo sviluppo della malattia.

Per lungo tempo, la chemioterapia e il trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche hanno rappresentato i pilastri del trattamento per questo tumore del sangue. A partire dai primi anni Duemila, l’introduzione dei TKI ha segnato una svolta decisiva, migliorando significativamente i risultati terapeutici e aprendo la strada a strategie di trattamento sempre più mirate e meno intensive.

In questo percorso, il gruppo GIMEMA ha svolto un ruolo pionieristico, avviando nel 2000 uno dei primi protocolli basati sull’impiego di imatinib senza chemioterapia nella fase di induzione. Da allora, i successivi studi GIMEMA hanno progressivamente esplorato l’utilizzo di TKI di prima, seconda e terza generazione, contribuendo allo sviluppo di approcci terapeutici capaci di ridurre il ricorso alla chemioterapia convenzionale. Oggi, l’associazione tra terapia mirata e immunoterapia rappresenta un ulteriore e importante passo avanti.

Una ricerca tutta italiana

Coordinato da Sabina Chiaretti, professoressa di Ematologia alla Sapienza Università di Roma e Robin Foà, professore emerito di Ematologia alla Sapienza Università di Roma, e promosso da Fondazione GIMEMA – Franco Mandelli ETS, lo studio GIMEMA ALL2820 conferma come una strategia terapeutica di induzione e consolidamento – priva dell’impiego della chemioterapia (e del trapianto) – che combina un inibitore della tirosin chinasi (TKI) di terza generazione (ponatinib) e un anticorpo bispecifico (blinatumomab) – ottenga risultati superiori rispetto alla terapia standard, riducendo al tempo stesso gli effetti collaterali.

La ricerca ha coinvolto 236 pazienti adulti, di età compresa tra 24 e 82 anni, affetti da LAL Ph+ di nuova diagnosi: 158 hanno ricevuto la nuova terapia sperimentale e 78 quella standard. La terapia sperimentale prevedeva l’uso del TKI ponatinib, seguito da due a cinque cicli di blinatumomab per via endovenosa; la terapia standard prevedeva il TKI imatinib con la chemioterapia.

L’obiettivo principale dello studio era dimostrare che la combinazione di TKI e immunoterapia fosse più efficace del trattamento standard nel mantenere sotto controllo la malattia nel tempo.

Per valutarlo, i ricercatori hanno considerato come indicatore principale la sopravvivenza libera da eventi (Event-Free Survival, EFS), parametro che tiene conto non soltanto della sopravvivenza dei pazienti, ma anche della risposta al trattamento (risposta ematologica), dell’eventuale persistenza della malattia a livello molecolare (risposta molecolare) e dell’insorgenza di eventi sfavorevoli come la recidiva.

Particolare attenzione è stata dedicata proprio alla risposta molecolare, che permette di rilevare anche quantità estremamente piccole di malattia residua, non identificabili con gli esami tradizionali, e che rappresenta un importante indicatore della profondità della risposta terapeutica.

Cosa succede ai pazienti

I risultati hanno dimostrato la superiorità della nuova strategia terapeutica senza chemioterapia. A due anni dall’inizio del trattamento, l’86% dei pazienti trattati con ponatinib e blinatumomab non aveva manifestato nessuno dei possibili eventi sfavorevoli considerati nello studio, rispetto al 67% dei pazienti trattati con la terapia standard.

Non solo: al termine della prima fase di trattamento (induzione), il 94% dei pazienti del gruppo sperimentale aveva raggiunto una remissione ematologica completa, rispetto al 79% del gruppo standard.

La nuova combinazione ha inoltre consentito di ottenere risposte più profonde alla terapia, dopo la successiva fase di consolidamento con blinatumomab. Infatti, la risposta molecolare è stata raggiunta dal 71% dei pazienti trattati senza chemioterapia, contro il 49% di quelli sottoposti al trattamento tradizionale. Questo significa che, in una percentuale significativamente maggiore di pazienti, la malattia era diventata non rilevabile o presente soltanto in tracce minime attraverso esami molecolari altamente sensibili.

I risultati sono stati favorevoli anche per gli altri indicatori clinici. A due anni, la sopravvivenza globale è stata del 90% nel gruppo sperimentale rispetto all’85% nel gruppo standard, mentre la probabilità cumulativa di recidiva è risultata rispettivamente del 5% e del 13%.